Schalke verleiht bindet und verleiht Talent Pöpperl

Im vergangenen Jahr schloss sich Paul Pöpperl dem Nachwuchs von Schalke 04 an. Der 21-Jährige wusste in der Zweitvertretung zu überzeugen und erzielte in der Regionalliga West in 33 Einsätzen fünf Treffer. Seine Leistungen brachten dem Offensivspieler nun einen Profivertrag ein. In der kommenden Saison allerdings wird er nicht im königsblauen Trikot spielen, Schalke verleiht ihn an den Partnerverein VVV Venlo in die 2. niederländische Liga.