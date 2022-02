Schalke verlängert vorzeitig mit Flick

Florian Flick bleibt dem FC Schalke 04 weiter erhalten. Der 21-Jährige verlängerte am Dienstag seinen Vertrag bei den Königsblauen.

Flick schaffte bereits in der vergangenen Saison den Durchbruch bei den Knappen und kam in der Bundesliga noch viermal zum Einsatz (ein Tor). In dieser Spielzeit tut sich der 21-Jährige jedoch noch schwer, auch wegen starker Konkurrenz kommt Flick meist nur als Joker. "Es ist unser festes Ziel, talentierte Spieler wie Florian zu halten und mit Bedacht zu entwickeln. Er besitzt unbestritten großes Potenzial", so Sportdirektor Rouven Schröder über den gebürtigen Mannheimer, der bei Waldhof seine ersten Schritte im Profi-Fußball ging.

Im Sommer 2023 wäre sein Vertrag auf Schalke ausgelaufen, das neue Arbeitspapier wurde vorzeitig bis 2024 verlängert. "Er muss nun weiter hart arbeiten und sich für Einsätze aufdrängen", lauten Schröders Erwartungen an den Defensivspieler.

"Schalke hat mir die Möglichkeit gegeben, den Schritt vom Regionalliga- zum Bundesliga-Spieler zu gehen. Dafür bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar. Ich werde nun alles daransetzen, dass wir schnellstmöglich ins Oberhaus zurückkehren", wird Flick in einer Vereinsmitteilung zitiert.