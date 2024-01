Schalke verkündet Müller-Abgang

Joey Müller verlässt den FC Schalke 04 und geht in die niederländische zweite Liga zu Roda Kerkrade. Bei den Knappen kam der 23-jährige Mittelfeldspieler in der laufenden Saison auf einen Zweitliga-Einsatz, sein Hauptbetätigungsfeld war allerdings die Regionalliga West. In diesem Wettbewerb gelangen Müller 2023/24 fünf Tore in 17 Einsätzen. Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung bei den Königsblauen, zeigt sich in einer Meldung eher stolz: "Roda Kerkrade ist ein ambitionierter Zweitligist mit Chancen auf den Aufstieg. Wir freuen uns, dass Joey in den Niederlanden den nächsten Schritt seiner Karriere gehen wird und den Sprung aus der Regionalliga in den Profifußball geschafft hat."