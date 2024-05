Schalke verabschiedet auch Churlinov und Kabadayi

Der Aderlass beim FC Schalke 04 geht weiter. Am Mittwoch verkündeten die Königsblauen den Abschied der beiden Leihspieler Darko Churlinov und Yusuf Kabadayi.

Die Verträge von Thomas Ouwejan, Cedric Brunner, Blendi Idrizi und Steven van der Sloot werden nicht verlängert, Henning Matriciani, Tobias Mohr und Lino Tempelmann sollen sich im Sommer einen neuen Verein suchen, Simon Terodde beendet seine Karriere und Timo Baumgartl und Dominick Drexler bleiben suspendiert: Der Kader des FC Schalke 04 erfuhr in den vergangenen Wochen eine Radikalkur, die auch in dieser Woche kein Ende nimmt.

Zwar haben die Königsblauen in Anton Donkor und Adrian Gantenbein bereits ihre ersten beiden Neuzugänge für die defensiven Außenbahnen verpflichtet und damit auf die Abschiede von Ouwejan, Brunner und van der Sloot reagiert, nun bedarf es aber auch Verstärkungen im Offensivbereich.

Denn am Mittwochvormittag verkündete S04 den Abschied der beiden Leihprofis Darko Churlinov und Yusuf Kabadyi, die zu ihren Stammvereinen zurückkehren. "Wir bedanken uns bei Yusuf und Darko für ihre Zeit und ihren Einsatz für den S04", lässt sich Sportdirektor Marc Wilmots in einer Vereinsmitteilung zitieren. "Für die sportliche und private Zukunft wünschen wir beiden Jungs alles Gute."

Churlinov bleibt hinter Erwartungen zurück - Kabadyis Sternstunde gegen St. Pauli

Churlinov war erst im Winter vom FC Burnley zu Schalke gekommen, wo er bereits in der Spielzeit 2021/22 zu den Aufstiegshelden gehört hatte. Diesmal war sein Engagement bei S04 allerdings nicht von großem Erfolg gekrönt. Nach einem Jokertor bei seinem ersten Einsatz gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:4) blieb der 23-Jährige hinter den Erwartungen zurück - zuletzt Ende Februar stand er in der Startelf und kam insgesamt nur zu zehn Einsätzen in der Rückrunde.

Der 20 Jahre alte Kabadayi hingegen ließ seine Fähigkeiten auf seiner ersten Profi-Station immer wieder aufblitzen. Der Leihprofi des FC Bayern München, für den Schalke eine Kaufoption besaß, kam 23-Mal zum Zug und steuerte vier Tore sowie einen Assist bei. Seine beste Vorstellung zeigte der gebürtige Münchner beim überraschenden 3:1-Sieg gegen Primus FC St. Pauli, als er doppelt traf und sich die kicker-Note 1,5 verdiente. Mit dem Slogan "Ein Leben lang", garniert mit je einem blauen und weißen Herz, verabschiedete sich Kabadyi via Instagram von den Fans.