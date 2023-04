Schalke und VfB feiern emotionale Siege - Klubrekorde für Freiburg und Union

Der VfB Stuttgart und der FC Schalke haben den Abstiegskampf am Samstag mit späten Siegen weiter zugespitzt. Das Rennen um die Champions-League-Ränge bleibt ebenfalls eng. Frankfurt und Augsburg verlängerten dagegen ihre Sieglos-Serien.

Drexler rettet hinten und trifft vorne - Ducksch-Tor reicht Werder nicht

Der FC Schalke 04 gibt im Kampf um den Klassenerhalt nicht klein bei. Nach Bochums Punktgewinn und Stuttgarts Sieg feierte der Tabellenvorletzte im vorletzten Heimspiel der Saison am Samstagabend gegen Mitaufsteiger Werder Bremen einen ebenso späten wie emotionalen 2:1-Sieg und verringerte den Rückstand aufs rettende Ufer auf einen Punkt. Werder, erneut ohne Füllkrug, schien lange Duckschs zwölftes Saisontor (18.) zu reichen, ehe sich S04 aufbäumte: Krauß traf die Latte (64.), van den Berg zum Ausgleich (81.), und Drexler, der kurz zuvor in höchster Not gegen Ducksch gerettet hatte, ließ die Arena schließlich beben, als er einen Zalazar-Traumpass zum 2:1 verwertete (90.+2).

VfB jubelt und bangt um Guirassy - Coulibaly behält die Nerven

Am Nachmittag hatte der VfB erfolgreich vorgelegt. Die Hoeneß-Elf, unter ihrem neuen Trainer weiterhin ungeschlagen, überholte mit einem 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach den VfL und verließ den Relegationsplatz. Lange führte der VfB nach Guirassys Hackentor (22.), das auch einer langen VAR-Überprüfung standhielt, und verkraftete dann mehrere Rückschläge: Der Torschütze, von Stindl unglücklich im Gesicht getroffen, musste vom Feld (56.), Weigl glich nach Zagadou-Handspiel vom Punkt aus (78.). Die Antwort: Itakura foulte Guirassy-Vertreter Tiago Tomas, sah nach VAR-Check sogar Rot dafür, und Joker Coulibaly verwandelte den fälligen Elfmeter cool (83.). Gladbach ist seit 17 Auswärtsspielen sieglos.

Starke Keeper in Köln - Freiburg demonstriert Standardstärke

Der SC Freiburg hat seine Champions-League-Ambitionen mit dem dritten Dreier am Stück untermauert. In einem chancenreichen Duell beim 1. FC Köln reichte das 24. Standardtor des SC für einen 1:0-Sieg: Doan köpfte nach einer Ecke im Flug ein (54.), nachdem beide Keeper mehrmals starke Reflexe gezeigt hatten. Während der FC noch ein wenig auf den sicheren Klassenerhalt warten muss, stellten die Gäste mit nun 56 Punkten schon vier Spieltage vor Schluss einen klubeigenen Bundesliga-Rekord auf.

Nkunku-Tor reicht Leipzig - Bebous bitterer Fehlschuss

RB Leipzig sitzt den Freiburgern allerdings im Kampf um die ersten vier Plätze nach wie vor dicht im Nacken. Vor dem Doppelpack beim SC (Pokal-Halbfinale und Liga) lösten die Sachsen die Pflichtaufgabe gegen Hoffenheim glanzlos mit 1:0. Startelfrückkehrer Nkunku belohnte die frühe Drangphase seiner Mannschaft nach starkem Pass von Forsberg (28.) - während Bebou freistehend übers leere Tor schoss (38.). Die TSG bäumte sich im zweiten Durchgang zwar auf, was Marco Rose zu einem frühen Vierfachwechsel veranlasste (59.), kassierte letztlich aber die zweite Niederlage am Stück und bleibt nur knapp vor den Abstiegsrängen. Joker Silva verpasste das 2:0 (Latte, 74.).

Wenig los in Berlin - Union stellt Heimrekord ein

Union Berlin bleibt Dritter, konnte mit den Siegen von Freiburg und Leipzig aber nicht mithalten. In einem taktisch geprägten Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen blieb es beim leistungsgerechten und mangels vieler Großchancen logischen 0:0. Die Eisernen sind damit bereits seit 21 Heimspielen ungeschlagen - Vereinsrekord eingestellt. Für Leverkusen ist wohl nur noch maximal der sechste Platz drin.

Ersatzgeschwächte Frankfurter verlängern Sieglos-Serie

Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg treten derweil weiter auf der Stelle. Durch ein verdientes 1:1 in einem höhepunktarmen Duell wartet die SGE nun seit neun, der FCA seit sieben Spielen auf einen dreifachen Punktgewinn. Rexhbecaj brachte die Elf von Oliver Glasner, der auf Kolo Muani (Adduktorenprobleme) und im letzten Moment auch auf Sow (Magen-Darm-Probleme) verzichten musste, mit einem unglücklichen Eigentor in Führung (25.), doch Teamkollege Demirovic glich nach der Pause per sehenswertem Drehschuss aus (58.). Dorsch feierte nach langer Leidenszeit als Einwechselspieler sein Comeback bei den Gästen.