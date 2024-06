Schalke und Langer gehen auch in die achte gemeinsame Saison

Er hängt noch ein Jahr dran: Schalkes Michael Langer wird auch in der kommenden Saison Teil des Torhüterteams sein.

Damit geht der langjährige Ersatzkeeper bereits in seine achte Spielzeit mit dem FC Schalke 04. Seit seinem Wechsel nach Gelsenkirchen im Sommer 2017 stand Langer in acht Pflichtspielen auf dem Platz, bestritt in der abgelaufenen Saison zwei Partien von Beginn an und kam beim 4:3-Heimsieg gegen Magdeburg zur Pause für den verletzten Marius Müller, der mittlerweile zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, ins Spiel. Dabei zeigte der 39-Jährige, warum auf ihn als Ersatzkeeper Verlass ist und wurde gegen den FCM mit der kicker-Note 2,0 bewertet.

Unterstützung für Neuzugang Hoffmann

"Wir freuen uns, mit Michael weiterhin einen erfahrenen Torwart im Team zu haben, von dem die jungen Spieler auf und neben dem Platz viel lernen können", wird S04-Sportdirektor Marc Wilmots in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Im Trainingsbetrieb hat er eine wichtige Rolle als Mitspieler und Ansprechpartner eingenommen und war auf dem Platz immer mit guten Leistungen zur Stelle, als er gebraucht wurde." In der kommenden Saison dürfte Langers Hauptaufgabe sein, Schalkes Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann, der die Nummer 1 der Knappen werden soll, zu unterstützen und fördern.

"Ich freue mich, auch in der kommenden Saison die Torwarthandschuhe zu tragen und für das Team da zu sein. Auf und neben dem Platz möchte ich meine Erfahrung mit den Jungs teilen und zu einer erfolgreichen Saison beitragen", blickt Langer zuversichtlich auf ein weiteres gemeinsames Jahr mit Königsblau voraus.

Vor seinem Engagement auf Schalke spielte Langer ein Jahr für den schwedischen Klub IFK Norrköping und absolvierte in dieser Zeit zwei Pflichtspiele. Zuvor war der Torhüter nach knapp zwei Jahren beim norwegischen Hauptstadtverein Valerenga Oslo für fünf Monate bei den Tampa Bay Rowdies in der zweiten US-amerikanischen Liga beschäftigt.