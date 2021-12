Schalke überholt den Club und klopft oben an - Werder nimmt die Hürde Regensburg

Zum Auftakt des 17. Spieltag in der 2. Liga kam der FC Schalke 04 im Verfolgerduell gegen den 1. FC Nürnberg zu einem hart erkämpften Sieg in einem rasanten Duell und klettert zumindest vorläufig in die Top-3, weil Jahn Regensburg Werder Bremen unterlag.

Schalke und Nürnberg schenkten sich nichts im Verfolgerduell. imago images/Zink