Schalke-Trainer Geraerts hält Monolog: "Eine Stunde geredet"

Karel Geraerts hat in einem Monolog "eine Stunde" aufgewendet, um das 1:2 gegen Elversberg aufzuarbeiten. Nun sprach er über die Aufgabe in Düsseldorf.

Er sei "niemand, der in der Vergangenheit lebt", sagt Karel Geraerts. Die Augen vor dem, was passiert ist, verschließt Schalkes Trainer aber natürlich nicht. Die Aufarbeitung der 1:2-Niederlage gegen Durchmarsch-Aufsteiger SV Elversberg vor der Länderspielpause hallte entsprechend nach.

Standpauke: "Alle haben gut zugehört"

Er habe "einen Monolog" gehalten, erzählte Geraerts nun im Zuge der Vorbereitung auf das nächste Spiel, das für den Absteiger am Samstag bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ansteht. "Ich habe eine Stunde lang geredet", sagte Geraerts, was auch daran lag, dass seine Spieler selbst offenbar keine schlüssigen Erklärungen für ihren unterirdischen Auftritt gegen Elversberg liefern konnten. Über den Inhalt seiner Standpauke sprach der Belgier öffentlich nicht, er verriet aber, dass ihm "alle gut zugehört" hätten.

Nun steht in der NRW-Landeshauptstadt also das nächste Kapitel im Abstiegskampf an, die königsblaue Realität sieht so aus: Schalke 04 steht im Herbst 2023 auf dem Abstiegsrelegationsrang der 2. Liga, hat von 13 Spielen acht verloren, nur der Vorletzte Eintracht Braunschweig kommt auf mehr (9). 28 Gegentore werden nur von Schlusslicht VfL Osnabrück getoppt (31), die Laufleistung des S04-Teams ist nach wie vor unterdurchschnittlich.

"Fortschritte" bei der Fitness - auch bei Fährmann

Sorgt ein verbesserter Fitnesszustand nun für ein höheres Leistungsvolumen? Geraerts hat auf die körperliche Verfassung seines Personals in der Länderspielpause jedenfalls besonders viel Wert gelegt, er spricht hier verheißungsvoll von "Fortschritten".

Fortschritte hat auch Ralf Fährmann gemacht. Der verletzungsanfällige Torwart habe die ganze Woche voll mittrainiert, erklärte Geraerts, der in Düsseldorf wohl wieder auf den Routinier zwischen den Pfosten setzen wird. Vor dem Spiel gegen Elversberg hatte Fährmann beim Warmmachen muskuläre Probleme gespürt, Justin Heekeren übernahm kurzfristig den Startelfplatz, muss nun aber zurück auf die Bank.

Danny Latza wird derweil am Samstag weder auf der Bank zu finden sein, noch auf dem Spielfeld. Laut Geraerts hat der Ex-Kapitän Schwierigkeiten mit der Wade. Ein paar Spieler, etwa Marcin Kaminski, waren in den vergangenen Tagen krank, stehen für Samstag aber "alle zur Verfügung", sagt Geraerts, der auch wieder auf Cedric Brunner bauen kann. Für die erste Elf sei es für den Schweizer nach seinem wochenlangen Ausfall (Leistenprobleme) zwar "noch zu früh", doch als Ersatz wird der Rechtsverteidiger zur Verfügung stehen.

Größte Baustelle hinten rechts

Heißt: Die rechte Außenbahn bleibt die größte Baustelle im Kader des Belgiers. Bislang konnte sich kein Profi für die Rolle des Schienenspielers in Geraerts 3-5-2-System nachhaltig empfehlen. Steven van der Sloot aus der eigenen Regionalliga-Reserve durfte sich in der Länderspielpause im Test gegen PSV Eindhoven (2:0) zeigen, Geraerts war mit der Darbietung des Eigengewächses "zufrieden".

Doch während sich die Profis in dieser Woche auf Düsseldorf vorbereitet haben, trainierte van der Sloot teilweise direkt auf dem Nebenplatz mit seiner U 23.