Schalke stattet Becker mit Profivertrag aus

Der FC Schalke 04 hat seinen U-19-Spieler Vitalie Becker mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Kontrakt beginnt am 1. Juli 2024 und hat Gültigkeit bis zum 30. Juni 2027. Der 18-jährige Linksverteidigers trägt das königsblaue Trikot seit 2013. Für den DFB kam er achtmal in der U 17 und in drei Partien für die U 19 zum Einsatz. Sportdirektor Marc Wilmots kommentiert den ersten Provivertrag des Talents wie folgt: "Er hat sich den Sprung in die Lizenzspielermannschaft mit konstantguten Leistungen im Nachwuchs verdient.“