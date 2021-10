Schalke: Späte Ekstase soll weitere Kräfte freisetzen

So ein spätes Siegtor wie in Hannover kann dem FC Schalke 04 auf dem Weg zum Wiederaufstieg zusätzlich Flügel verleihen. "Ich hoffe, dass es uns noch mehr Selbstvertrauen gibt", sagt Trainer Dimitrios Grammozis. Zuletzt war den Schalkern ein Nachspielzeit-Siegtor in der Champions League gelungen, das letzte in der Liga erzielte Guido Burgstaller.

Nach Marcin Kaminskis 1:0-Siegtor in der 95. Minute waren die Schalker nicht mehr zu halten - weder die 8000 mitgereisten Fans auf der Tribüne, noch Spieler und Trainerstab unten auf dem hell erleuchteten Feld der Arena von Hannover 96. Kaminskis später Schuss ins Glück kann nun zusätzliche Kräfte freisetzen beim FC Schalke - ähnlich, wie Simon Teroddes Tor Ende August gegen Fortuna Düsseldorf, als der Angreifer in der Schlussminute mit dem 3:1 den Deckel draufmachte.

Auf die Frage nach seinem wichtigsten Treffer nannte der Mann, der mittlerweile schon 153 davon in der 2. Liga erzielt hat, kürzlich im kicker-Interview jenen aus dem Spiel gegen Düsseldorf - mit folgender Begründung: "Es hatte eine besondere Wucht. Wir haben uns in einer speziellen Situation befunden, wussten nicht so recht, wohin unser Weg nach der Niederlage gegen den HSV oder dem Unentschieden zu Hause gegen Aue geht. Man hat beim Jubel einfach die Erlösung bei mir, aber auch bei der Mannschaft und unseren Fans im Stadion gespürt."

Fünf Siege in sechs Spielen - Schalke rückt immer näher an die direkten Aufstiegsplätze

Eine ähnliche Wirkung kann nun auch Kaminskis Tor gegen Hannover entfalten. Zwar weiß Schalke inzwischen viel besser einzuschätzen, in welche Richtung der Weg führt - nach zuletzt fünf Siegen in sechs Spielen, beginnend mit jenem 3:1 gegen die Fortuna, sind die Königsblauen den direkten Aufstiegsplätzen immer nähergekommen. Aber das späte 1:0 in Niedersachsen kann dabei helfen, den Glauben zu stärken.

"Über nur einen Punkt wären wir enttäuscht gewesen", sagte Dimitrios Grammozis nach dem Abpfiff in Hannover, "so aber ist es eine Bestätigung dafür, dass die Mannschaft ruhig bleiben kann, selbst wenn es lange 0:0 steht." Nicht zuletzt mit Blick auf das nun folgende Samstagabend-Topspiel gegen Dynamo Dresden vor bis zu 56.000 Zuschauern sagte der Trainer: "Ich hoffe, dass uns dieser Sieg noch mehr Selbstvertrauen gibt."

Das letzte Siegtor in der Nachspielzeit liegt drei Jahre zurück

Zuletzt war den Schalkern ein Siegtor in der Nachspielzeit am 11. Dezember 2018 gelungen - in der Champions League. Damals erzielte Alessandro Schöpf das späte 1:0 im Heimspiel gegen Lokomotive Moskau (mit Benedikt Höwedes und Jefferson Farfan), allerdings hatten sich die Gelsenkirchener damals schon vor diesem sechsten Gruppenspiel für das Achtelfinale qualifiziert, insofern taugte Schöpfs Treffer nicht dazu, ganz Schalke in besondere Ekstase zu versetzen.

In der Liga war zuletzt Guido Burgstaller in der Nachspielzeit erfolgreich, damals freilich noch im Oberhaus. Am 21. Januar 2017 war das, Burgstaller erzielte gegen den FC Ingolstadt in der 92. Minute das 1:0. Für den erst in der Winterpause verpflichteten Österreicher war das seinerzeit sein Debüttreffer für Schalke, am Saisonende war der aktuelle Angreifer des FC St. Pauli mit neun Ligatreffern bester Schütze der Knappen.

Kurios: Das Tor des FC Ingolstadt hütete damals ausgerechnet der Mann, der nach Ron-Robert Zielers verletzungsbedingter Auswechslung nun auch in Hannover zwischen den Pfosten stand und erneut den späten, alles entscheidenden Treffer des FC Schalke 04 hinnehmen musste: Martin Hansen.