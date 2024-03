Schalke: Sieben Millionen Euro Gewinn, aber große Sorgen um den Verein

Erstmals seit 2018 hat Schalke 04 wieder einen Gewinn erwirtschaftet (rund sieben Millionen Euro), doch der aktuell drohende Abstieg in die 3. Liga bereitet den Königsblauen große Bauchschmerzen. Die Zukunft des gesamten Klubs steht auf dem Spiel.

Im Kalenderjahr 2018 hatte der FC Schalke zuletzt einen Gewinn erwirtschaftet, die Zahlen damals stammen aus heutiger Sicht aus einer völlig anderen Welt. Der Umsatz betrug seinerzeit 350,4 Millionen Euro, allein die TV-Einnahmen lagen bei 147,8 Millionen Euro. Unterm Strich blieb ein Plus in Höhe von 40,5 Millionen. Seither machte der Verein nur noch Verlust: 26,1 Millionen Euro in 2019, 52,6 in 2020, 17,8 in 2021 und 19,4 in 2022.

Die am Montag vom Verein bekannt gegebene Bilanz für das Geschäftsjahr 2023 (erstes Halbjahr Bundesliga, zweites Halbjahr 2. Liga) fällt teilweise deutlich freundlicher aus. Der Umsatz stieg im Vergleich zum vorherigen Jahr von 157 auf 168,3 Millionen Euro, die Gesamtverbindlichkeiten verringerten sich von 180 auf 168 Millionen Euro, das negative Eigenkapital sank von 109,8 auf 103,3 Millionen Euro. Statt Verlust erwirtschaftete Schalke erstmals nach vier Jahren wieder einen Gewinn, dieser liegt bei fast sieben Millionen Euro (6,9). Damit setzte die Finanzabteilung um Vorstandsmitglied Christina Rühl-Hamers die vor Monaten getroffene Prognose erfolgreich in die Tat um.

Sogar eine Insolvenz will Schalke nicht ausdrücklich ausschließen

Gleichzeitig bereitet die aktuelle sportliche Situation den Schalkern aber enorme Bauchschmerzen. Die Zukunft eines gesamten Vereins steht auf dem Spiel, sogar eine Insolvenz will der frühere Europapokal-Teilnehmer öffentlich nicht ausdrücklich ausschließen.

Die Lizenz für die 3. Liga, vom Klub fristgerecht am vergangenen Freitag beim DFB beantragt, würde sehr wahrscheinlich nicht ohne Auflagen respektive Bedingungen erteilt werden. Aufgrund einiger Unwägbarkeiten ist sogar fraglich, ob Schalke überhaupt eine Drittligalizenz erhalten würde. In dem Fall bliebe dem deutschen Vizemeister von 2018 und Campions-League-Achtelfinalteilnehmer von 2019 ein Neustart in der 4. Liga nicht erspart. Die Lizenz für die 2. Liga durch die DFL scheint im Fall des Klassenerhalts derweil nicht gefährdet, sie würde vermutlich sogar komplett ohne Auflagen erteilt werden.

Exorbitant ist der Betrag, den der hochverschuldete Verein 2023 für vertraglich festgelegte Zins- und Tilgungszahlungen (zum Beispiel Darlehen oder Anleihen) ausgeben musste - 16 Millionen Euro! "Ein Blick auf den DFL-Finanzreport zeigt, dass viele Klubs aus der 2. Liga diese Summe nicht einmal für ihre Lizenzmannschaft ausgeben", sagt Rühl-Hamers. "Dieser Kostenblock", betont die Finanzvorständin, müsse "weiter reduziert" werden - allein schon, um mehr Geld ins Kerngeschäft, den Fußball, investieren zu können. Rühl-Hamers: "Der sportliche Erfolg und die nachhaltige wirtschaftliche Gesundung bleiben die primären Ziele des Vereins."

Ein Punktabzug droht

Bedroht ist Schalke 04 von einem Punktabzug (drei Punkte), mit dem der Verein in die Saison 2025/26 starten könnte. Hintergrund: Der Verein muss sein negatives Eigenkapital im laufenden Kalenderjahr zwingend weiter verbessern, um mindestens fünf Prozent. Als e.V. ist dies nur über einen Gewinn möglich. Dieser konnte 2023 zwar erwirtschaftet werden, allerdings nur aufgrund der guten Bilanz im ersten Halbjahr, als Schalke noch in der Bundesliga spielte.

Bleibt Schalke 04 nun in der 2. Liga, würde der Klub 2024/25 einen neuen Anlauf zum Wiederaufstieg unternehmen, der Etat befände sich auf dem aktuellen Niveau. Darauf haben sich die Finanzabteilung und die sportliche Führung bereits verständigt. Mit etwas mehr als 20 Millionen Euro gehört der abstiegsgefährdete Pottklub in dieser Saison zu den Top 3 im Unterhaus.

Der FC Schalke 04 befindet sich derzeit in einem krassen Schwebezustand. Von 4. Liga bereits ab der neuen Saison bis hin zum Bundesliga-Wiederaufstieg im Mai 2025 scheint im Moment alles möglich zu sein …