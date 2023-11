Schalke setzt gegen Düsseldorf auf mentale Frische

Abstiegskampf ist vor allem eines: Kopfsache. Um das 1:2 gegen Elversberg endgültig abzuhaken, bekamen Schalkes Spieler am Wochenende frei, nun beginnt die Vorbereitung auf die Partie in Düsseldorf. Möglicherweise feiert ein Spieler dann seine Profi-Premiere.

Die 1:2-Heimniederlage gegen Durchmarsch-Aufsteiger SV Elversberg vor der Länderspielpause haben die Schalker aufgearbeitet, auch mental: Bevor nun die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beginnt, hatte Trainer Karel Geraerts seinem Personal ein komplett freies Wochenende gegönnt. Sportdirektor André Hechelmann sagt: "Es ist wichtig, auch mal abzuschalten und sich die Frische wieder zu holen. Druck ist bei uns immer da - und in der prekären Situation aktuell sicherlich noch etwas mehr."

Was Hechelmann mit "prekär" meint, lässt sich allein schon mit einem Blick anhand der Tabelle erkennen. Trotz der zwei Siege gegen Hannover 96 (3:2) und den 1. FC Nürnberg (2:1) steht Schalke 04 auf dem Abstiegsrelegationsplatz 16, bestenfalls könnten die Königsblauen am 14. Spieltag auf Platz 13 klettern - vorausgesetzt, Rostock (gegen St. Pauli), Magdeburg (in Osnabrück) und der KSC (gegen Nürnberg) patzen, während Schalke am Samstagabend drei Punkte in Düsseldorf holt.

Bei der Formation (3-5-2) hatte sich Geraerts von Beginn an festgelegt, was die Besetzung betrifft, befindet sich der Klub aber immer noch in der Experimentierphase. Auch sechs Wochen nach seinem Amtsantritt ist der neue Trainer weiter auf der Suche nach dem idealen Ensemble für seine favorisierte Grundausrichtung. Als rechter Schienenspieler hat sich immer noch niemand aufgedrängt, möglicherweise probiert der FC Schalke 04 in nächster Zeit, auf dieser Position mit einem Talent aus dem eigenen Nachwuchs im Zweitliga-Abstiegskampf voranzukommen.

Van der Sloot auf rechts?

In der Not hilft van der Sloot? Eigentlich hatten die Königsblauen den 21-Jährigen, Steven mit Vornamen, im Sommer 2022 aus der Schmiede von Ajax Amsterdam verpflichtet, um die Abwehr ihrer Regionalliga-Reserve zu verstärken, doch schon gegen die Fortuna könnte Geraerts versuchen, sein Rechtsproblem mit dem ehemaligen, in Kamerun geborenen niederländischen U-Nationalspieler (U-17-Europameister 2019) zu lösen.

"Junge Spieler geben oft Energie"

Beim 0:0 im Test gegen die PSV Eindhoven spielte van der Sloot, in der Regionalliga einer der Schalker Leistungsträger, von Beginn an. Geraerts meinte: "Es war sehr interessant für mich, ihn zu sehen. Steven hat defensive und offensive Qualitäten. Junge Spieler geben oft Energie." Genau die braucht S04 im Abstiegskampf dringend, Grundvoraussetzung ist mentale Frische. Für die haben die Schalker in der Länderspielpause gesorgt.