Schalke schwört sich mit einem "Rhythmuswechsel" ein

Gemeinsames Frühstück in gehobenem Ambiente statt kollektives Schuften auf dem Übungsplatz: Schalke 04 hat in dieser Woche einen "Rhythmuswechsel" vollzogen, wie es Trainer Mike Büskens formuliert. Gesprächsinhalte gab es reichlich.

Dass die Schalker morgens gemeinsam frühstücken, ist nicht ungewöhnlich. Wohl aber, dass sie dafür das Klubgelände verlassen. Im Rahmen der Vorbereitung auf das letzte Saisonheimspiel gegen den FC St. Pauli am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) haben sie sich unter der Woche auswärts einquartiert. Gewählt haben die Verantwortlichen ein Domizil mit gehobenem Ambiente in der Nähe ihrer Arena.

Gewiss wird beim Team-Frühstück die aktuelle Ausgangslage zur Sprache gekommen sein. Die ist ebenso vielfältig wie eindeutig: Schalke 04 kann an diesem Wochenende aufsteigen, sogar als Zweitligameister - der Verein kann im Saisonendspurt aber auch noch alles verspielen. Sogar der Absturz auf Platz 5 ist nach Lage der Dinge möglich. Sportdirektor Rouven Schröder hat am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel skizziert, wie die Balance aus euphorischer Stimmung und mahnender Haltung gewahrt werden soll. So wolle man "die Euphorie von außen zulassen, intern aber immer ruhig und sachlich bleiben".

St. Pauli hat den Anspruch, gegen uns zu gewinnen. Rouven Schröder

Auch Thema beim Frühstück dürfte die Frage nach der Konzentration aufs Wesentliche gewesen sein. "Uns ist in der gesamten Saison nichts zugeflogen", sagte Schröder, "wir haben mal besser und mal schlechter gespielt." Büskens ergänzte: "Diese Punkte halten uns sehr wach."

Gesprächsinhalt könnte auch die Tatsache gewesen sein, dass mit Blick auf das Saisonfinale in Nürnberg in einer Woche gleich vier Schalker von einer Gelbsperre bedroht sind. Büskens, den im Moment kaum Personalprobleme plagen, erklärte augenzwinkernd, dass er seine Spieler angewiesen habe, sich gegen St. Pauli bei einer Auswechslung nicht allzu viel Zeit zu lassen oder den "Aktivitätsmodus" in Richtung des Schiedsrichters zu zügeln.

Schließlich dürfte Schalke mit dem Gegner genug zu tun haben. Auf der Pressekonferenz betonte Schröder trotz des geballten Corona-Ausbruchs bei den Hamburgern: "St. Pauli wird weder mit einer Rumpf- noch mit einer Notelf bei uns auflaufen. Sie haben klar den Anspruch, gegen uns zu gewinnen."

Büskens und S04 drücken Düsseldorf die Daumen

Gebürtiger Düsseldorfer in Gelsenkirchen: Mike Büskens, längst eine Schalker Vereinslegende. imago images

Auch ein Thema beim Zusammensitzen: das Spiel des SV Darmstadt am Freitag in Büskens‘ Geburtsstadt Düsseldorf. Diese Partie ist hinsichtlich des Schalker Heimspiels von elementarer Bedeutung. Nur wenn die Darmstädter nicht gewinnen sollten, können die Königsblauen bereits am Samstag den Aufstieg perfekt machen. Büskens nannte mehrere Gründe für einen Erfolg der Fortuna, die zwei wichtigsten lauteten: "Unter Daniel Thioune spielen sie eine richtig gute Runde, außerdem ist es auch für sie das letzte Heimspiel der Saison, bei dem sie sich gut von ihrem Publikum verabschieden wollen."

Das gilt natürlich auch für Schalke selbst. Am Samstagabend, wenn der Ball in der Arena rollt, werden auch die Eurofighter anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Europapokal-Triumphs anwesend sein. Ausgerechnet Mit-Organisator Olaf Thon kann wegen eines positiven Coronatests nicht dabei sein, ansonsten aber werden nahezu alle UEFA-Cup-Sieger von 1997 Gesicht zeigen, angeführt von ihrem damaligen Trainer Huub Stevens.

Büskens ist "null eingebunden"

Während die Klublegenden, die an jenem Mai-Abend Inter Mailand schlugen, gegen St. Pauli als Glücksbringer fungieren, ist Eurofighter Büskens wegen seines Trainerjobs verständlicherweise "null in die Abläufe eingebunden. Da habe ich aber auch keinen Kopf für".

Sein größter Wunsch wird natürlich sein, im Anschluss auch mit seinen früheren Teamkollegen auf den Bundesliga-Aufstieg anstoßen zu können. Zumindest jedoch auf einen Heimsieg, der den weiteren Weg für das bereiten würde, was eine Woche später in Nürnberg folgen könnte.