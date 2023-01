Schalke schlägt nochmal zu: Jenz kommt von Celtic Glasgow

Schalke 04 wird nach kicker-Informationen einen weiteren Neuzugang verpflichten. Moritz Jenz von Celtic Glasgow soll die Innenverteidigung stabilisieren.

An dem Transfer sind insgesamt drei Vereine beteiligt, da der 23-Jährige vom französischen Erstligisten FC Lorient (Vertrag bis 2026) an Celtic Glasgow ausgeliehen war. Die Leihe mit den Schotten wird aufgelöst und stattdessen wird Jenz an Schalke verliehen. Die Knappen sicherten sich zudem eine Kaufoption, die aber nur für die 1. Liga gilt.

Jenz ist gebürtiger Berliner, er wechselte 2015 von Tennis Borussia Berlin in die Nachwuchsabteilung des FC Fulham. Von dort ging es im Sommer 2020 ins schweizerische Lausanne und von dort weiter nach Lorient. Für Celtic absolvierte er elf Ligaspiele (zwei Tore), wurde beim Tabellenführer zuletzt aber nicht mehr berücksichtigt.

Schalkes Abwehrprobleme waren nach der Winterpause unübersehbar. In Frankfurt verloren die Gelsenkirchener 0:3, am Dienstag gegen Leipzig mit 1:6. Mit 41 Gegentoren stellt das Schlusslicht die schlechteste Abwehr der Liga.

Van den Berg braucht noch länger

Dass S04 nun reagiert, hat wohl auch mit Sepp van den Berg zu tun. Der von Liverpool ausgeliehene Abwehrspieler war zwar mit ins Trainingslager nach Belek gereist, benötigt nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk aber offenbar doch noch länger als erwartet für die Rückkehr.

Damit steht der fünfte Winter-Neuzugang fest. Zuvor hatte Schalke bereits Michael Frey, Niklas Tauer, Jere Uronen und Tim Skarke verpflichtet. Leipzig-Torschütze und Lichtblick Soichiro Kozuki hatten die Knappen von der eigenen zweiten Mannschaft in den Profikader hochgezogen.