Schalke, Schallenberg und die "sehr, sehr gute Basis"

Nach einem verkorksten Jahr bereitet sich der FC Schalke 04 dieser Tage im österreichischen Mittersill auf die neue Saison vor. Der bisherige Eindruck: Königsblau legt "eine sehr, sehr gute Basis" für die kommende Spielzeit, findet Mittelfeldspieler Ron Schallenberg.

Vorbereitung auf die neue Saison: Ron Schallenberg und Schalke sind gerade in Mittersill. IMAGO/RHR-Foto

Hier und da hake es zwar noch, sagt Ron Schallenberg, "aber das ist ganz normal". Der FC Schalke ist ja noch mittendrin in der Vorbereitung auf die neue Saison, die am ersten August-Wochenende mit einer Partie gegen Eintracht Braunschweig beginnt, ehe sieben Tage später das erste Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg ansteht.

Es bleibt also noch eine Menge Zeit, um Abläufe einzuschleifen und zu verbessern, doch der bisherige Eindruck, den Schallenberg in der Vorbereitung gewonnen hat, ist positiv. "Ich bin sehr, sehr happy, wie wir die ersten zwei Wochen aufgetreten sind", sagt der 25-Jährige in einem vereinseigenen Podcast und präzisiert: "Es war mit Sicherheit nicht alles perfekt, aber man sieht ganz klar: Der Wille und die Einstellung sind zu 100 Prozent gegeben - und das ist eine sehr, sehr gute Basis für die Saison."

Die letzte Saison war zum großen Teil sehr, sehr stressig. Ron Schallenberg

In der vergangenen Spielzeit hatte Schalke als Absteiger aus der Bundesliga auf ganzer Linie enttäuscht und war lediglich als Zehnter ins Ziel gekommen. Nun geht es für Königsblau darum, die andere Richtung einzuschlagen und die Eindrücke aus dem Vorjahr zurechtzurücken. "Die letzte Saison war zum großen Teil sehr, sehr stressig", sagt Schallenberg vor dem Hintergrund des zeitweiligen Abstiegskampfs, ist aber guter Dinge, dass es nun bergauf geht.

Testläufe gegen Midtjylland und Dynamo Kiew

Dieser Tage stimmt sich die Mannschaft in einer österreichischen Ferienregion rund eine halbe Autostunde südlich von Kitzbühl auf die neue Saison ein. Mittersill ist bereits zum achten Mal das Schalker Ziel für ein Trainingslager, in dem auch Duelle mit dem FC Midtjylland und Dynamo Kiew anstehen. "Das werden Härtetests", sagt Schallenberg, wohl wissend, dass es derartiger Gradmesser bedarf, um sich auf die Herausforderungen in den Pflichtspielen einzustellen.

Anfang August geht es dann um Punkte. Erst gegen Braunschweig, dann gegen den Club - und bis dahin arbeitet Schalke weiter an einer sehr, sehr guten Basis.