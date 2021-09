Schalke rüstet nach: Rzatkowski kommt bis Saisonende

Der FC Schalke 04 hat nach sieben absolvierten Spielen noch einmal nachgerüstet und Marc Rzatkowski verpflichtet. Der 31-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt vereinslos, kennt die 2. Bundesliga aber bestens.

Streift sich ab sofort das Schalke-Trikot über: Marc Rzatkowski. Icon Sportswire via Getty Images

"Nach den Ausfällen von Danny Latza und Blendi Idrizi sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns im zentralen Mittelfeld noch einmal verstärken wollen", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder die Verpflichtung Rzatkowskis am Dienstag. Der gebürtige Bochumer unterschrieb auf Schalke einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

"Ich bin im Ruhrgebiet geboren. Mir muss man nicht erklären, welche Strahlkraft der FC Schalke 04 nach wie vor hat. Als die Anfrage kam, habe ich daher keine Sekunde lang gezögert", berichtete Rzatkowski .

Ausgebildet wurde er beim VfL Bochum, bei dem er auch seinen ersten Profivertrag erhielt. Weitere Stationen in Rzatkowskis Karriere waren Arminia Bielefeld, St. Pauli, RB Salzburg und bis Ende letzten Jahres die New York Red Bulls.

Die 2. Bundesliga kennt er somit bestens, insgesamt kommt er auf 114 Partien im Unterhaus, in denen er 16 Tore erzielte und 23 vorbereitete. Zudem stehen sechs Einsätze in der Europa League sowie deren drei in der Champions-League-Qualifikation zu Buche.