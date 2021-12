Schalke rettet verdientes Remis beim HSV

Das Topspiel zwischen dem HSV und Schalke 04 fand nach einer packenden Schlussphase keinen Sieger. Der FC Ingolstadt hat gegen Dresden den ersten Sieg seit August eingefahren, der Club einen wichtigen Dreier in Aue.

Schalke schnappt sich spät noch einen Punkt beim HSV

Im letzten Zweitliga-Topspiel des Jahres schüttelte ein starkes Schalke am Samstagabend einen Blitzstart des HSV ab und sicherte sich einen verdienten Punkt - dank eines Treffers von Itakura kurz vor Schluss. Dabei nahm die Partie für die Hamburger einen perfekten Start. Nach einer Ecke köpfte Glatzel in der zweiten Minute zur Führung ein. Die Gäste musste lange warten, bis ihre Bemühungen belohnt wurde. Erst in der 87. Minute traf Itakura. In den letzten Minuten herrschte viel Hektik, beide Teams spielten mit offenem Visier, doch am Ende blieb es beim 1:1.

Club feiert dreifachen Dovedan

Am Samstag hat der FC Ingolstadt im zweiten Spiel unter Neu-Coach Rüdiger Rehm den ersten Sieg seit Ende August eingefahren und 2:0 gegen Mit-Aufsteiger Dynamo Dresden gewonnen. Antonitsch brachte die Gastgeber bereits nach Sekunden in die Spur, Dresdens Ehlers erhöhte in der 17. Minute unfreiwillig. Eine Dresdner Antwort gab es in Hälfte zwei nicht, der FCI legte durch Bilbija noch einen drauf (87.) und schöpft im Keller wieder Hoffnung.

Der 1. FC Nürnberg hat in Aue die richtige Reaktion auf das jüngste 1:4 auf Schalke gezeigt und seine Aufstiegsambitionen untermauert. Beim 3:1-Sieg traf Dovedan dreifach (2., 22., 81.), Hochscheidt zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Der Club ist vorerst Dritter, Aue jetzt Vorletzter.

Paderborn hat das Heimspiel gegen Heidenheim mit 1:2 verloren. Die Führung der Gäste durch Kapitän Mainka (64.) glich Carls zwar postwendend aus (65.), den Lucky Punch setzte in der Schlussphase aber Kleindienst (81.) und sorgte dafür, dass der FCH nun wieder mittendrin ist im Aufstiegsrennen.

Dämpfer für St. Pauli

Am Freitagabend hatte Herbstmeister St. Pauli zum Abschuss eines tollen Spieljahres unerwartet in Kiel verloren. Bartels (8.), Porath (29.) und Pichler (45.+1) trafen bereits in der ersten Hälfte zum verdienten 3:0-Sieg für die Störche, die sich im Abstiegskampf etwas befreiten. St. Pauli bleibt trotz der vierten Saison-Niederlage Erster.

Düsseldorf geht nach dem 0:1 gegen Sandhausen mit großen Sorgen in die kurze Winterpause. Schon mit dem ersten Sandhäuser Angriff geriet die Fortuna in Rückstand (7. Testroet). Aufregendste Szene war ein zunächst gegebener, dann aber zu Recht zurückgenommener Handelfmeter in der 86. Minute.