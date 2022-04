Schalke reichen sieben Punkte für die Relegation

Trotz des 1:4 gegen Werder hat Schalke den Aufstieg weiter in der eigenen Hand, Sportdirektor Rouven Schröder befürchtet "keinen Knacks". Holen die Königsblauen aus den finalen drei Saisonspielen sieben Punkte, wäre ihnen die Relegation sicher - mindestens.

Die Atmosphäre in der erstmals seit zwei Jahren mit mehr als 60.000 Zuschauern ausverkauften Arena war absolut erstklassig, über die Leistung der Blau-Weißen gegen Werder kann man das nicht sagen. Der Verlust der Tabellenführung schmerzt die königsblaue Seele.

Aber: Dank ihrer vorherigen fünf Siege in Serie bleiben die Königsblauen auf einem direkten Aufstiegsrang - sie haben die direkte Bundesligarückkehr weiter in der eigenen Hand. Und: Nach dem 2:1-Sieg des SV Darmstadt beim FC St. Pauli im Samstagabendspiel ist klar, dass dem FC Schalke mit sieben Punkten aus den restlichen drei Spielen gegen Sandhausen, St. Pauli und Nürnberg der Relegationsrang sicher wäre.

Sehr wahrscheinlich würden diese sieben Zähler sogar für den direkten Aufstieg reichen, denn mit ihrer Tordifferenz von aktuell +25 verfügen sie über einen eventuell entscheidenden Pluspunkt.

Bei aller Deutlichkeit des Topspiel-Resultats muss man nach Lage der Dinge keinen Knacks bei den Königsblauen befürchten. "Dafür sind wir alle viel zu positive Typen", sagt Sportdirektor Rouven Schröder. Die Spieler vermittelten nach dem 1:4 nicht den Eindruck, als würde nun das große Nervenflattern beginnen.

Schröder: "Ich habe es lieber, wenn sich ein Spieler wehrt"

Dass die Elf von Trainer Mike Büskens, dessen erste Niederlage als Interimstrainer gleich ziemlich heftig ausfiel, unbedingt zumindest noch den Ehrentreffer erzielen wollte, wertete Schröder als wichtiges Zeichen dafür, dass "die Mannschaft lebt". Simon Terodde hielt in der 88. Minute den Fuß zum 1:4 hin, vorangegangen war eine herausragende Vorarbeit von Darko Churlinov.

Der auffälligste Schalker des Spiels war zur Pause für Dominick Drexler gekommen. "Es war eine logische Entscheidung, Dominick zur Halbzeit rauszunehmen", sagte Büskens. Er spielte damit auf die Tatsache an, dass Drexler von einem Platzverweis bedroht war. Dies hatte Schiedsrichter Deniz Aytekin in der Endphase des ersten Durchgangs gestenreich und unmissverständlich klargemacht.

Drexler, der seit dem Trainerwechsel aufblühte (2 Tore, mehrere Torbeteiligungen), hatte sich in der 36. und 37. Minute erste gegen Felix Agu und dann gegen Leonardo Bittencourt nicht sehr löblich verhalten. "Ich habe es lieber, wenn sich ein Spieler wehrt und ein bisschen aggro ist", sagte Schröder augenzwinkernd dazu. Drexler sah Gelb, es war seine fünfte der Saison - gegen Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist er damit gesperrt, Churlinov könnte für ihn in die Startelf rücken.