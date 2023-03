Schalke rechnet noch in diesem Jahr mit Rückkehr in Gewinnzone

Die Geschäftszahlen für das Jahr 2022 sind in vielen wichtigen Bereichen immer noch so mies wie zuletzt. Doch der Verein rechnet bereits im laufenden Kalenderjahr mit der Rückkehr in die Gewinnzone, die Trendwende soll sogar im erneuten Abstiegsfall nicht in Gefahr sein.

Wohl noch in diesem Jahr in der Gewinnzone zurück: Der FC Schalke 04. IMAGO/Revierfoto