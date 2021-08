Schalke reagiert und leiht Zalazar aus - mit Kaufpflicht

Rodrigo Zalazar (21) wechselt auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke 04. Es wird ein dauerhaftes Engagement werden.

Nach dem langfristigen Ausfall von Kapitän Danny Latza, der sich im Eröffnungsspiel gegen Hamburg (1:3) schwer am Außenband verletzt hatte, hat der FC Schalke 04 nun reagiert und im Mittelfeld aufgerüstet. Rodrigo Zalazar wird zunächst von Eintracht Frankfurt ausgeliehen, anschließend besitzt Königsblau eine Kaufpflicht und Zalazar einen Vertrag bis 2026 in Gelsenkirchen.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Rodrigo Zalazar für Schalke 04 zu gewinnen", erklärt Sportdirektor Rouven Schröder. "Rodrigo bringt ein hervorragendes Gesamtpaket für seine Position im zentralen Mittelfeld mit: hohes taktisches Verständnis defensiv wie offensiv, aggressives Verhalten in den Zweikämpfen und vielseitige Impulse für unser Angriffsspiel."

Der 21-jährige Zalazar, ausgebildet in der Jugend des FC Malaga, kennt sich in der 2. Liga bestens aus. In der vergangenen Saison stand der technisch versierte Uruguayer in allen 34 Partien für den FC St. Pauli auf dem Feld und überzeugte mit sechs Toren und sechs Vorlagen. Zalazar hatte großen Anteil am Rückrunden-Aufschwung der Hamburger.

Zalazar, der bei S04 die Rückennummer 10 erhält, sagt: "Die Vorfreude, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, ist riesig. Ich habe die 2. Bundesliga in der vergangenen Saison beim FC St. Pauli kennengelernt und weiß, worauf es ankommt, um in dieser Liga erfolgreich Fußball zu spielen. Das möchte ich möglichst schnell einbringen und den Fans auf dem Rasen zeigen."