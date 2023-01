Schalke: Publikum steht weiter zur Mannschaft

Der aufmunternde Applaus nach der verpatzten Generalprobe gegen Bremen hat den Spielern des FC Schalke gutgetan. "Dass sie uns weiter so bedingungslos den Rücken stärken, ist nicht selbstverständlich", sagte Rechtsverteidiger Cedric Brunner.

Diese Mannschaft ist dankbar für jede Unterstützung, die sie bekommt - auf ihre Anhängerschaft kann sie sich dabei verlassen. Nach dem 0:1 bei der Generalprobe gegen Werder Bremen vor 18.464 Zuschauern spendete das Publikum den Spielern Applaus. "Dass sie uns weiter so bedingungslos den Rücken stärken, ist nicht selbstverständlich", sagte Rechtsverteidiger Cedric Brunner und nannte die Reaktion auf den Rängen "unglaublich".

Der FC Schalke gewann keines seiner sechs Vorbereitungsspiele, dies sei "sicher nicht optimal", meinte Brunner. Gut sei aber, dass man sich für einen Testspielsieg "nichts kaufen" könne, erst in Frankfurt am Samstag gehe es "ans Eingemachte. Wir haben in vielen Tests mindestens eine gute Hälfte gespielt", nun sei "Konstanz" erforderlich. "Fortschritte bei gewissen Abläufen" sind ein Grund für den Rechtsverteidiger, zuversichtlich in die heikle Mission Klassenerhalt zu starten. Von den 19 verbleibenden Partien wird das Liga-Schlusslicht etwa die Hälfte gewinnen müssen.

Auch Trainer Thomas Reis lobte das "feine Gespür der Fans". Die Hoffnung ist, dass die Unterstützung auch dann in dem Ausmaß erhalten bleibt, wenn die Mannschaft im Verlauf der nächsten Wochen wahrscheinlich weitere Nackenschläge verkraften muss. "Das Mindeste, was wir zurückgeben können, ist 100-prozentiger Einsatz", sagt Brunner. "Wenn das der Fall ist, wird das honoriert."

Talent Topp darf sich beweisen

Möglich, dass die Fans in nächster Zeit Nachwuchstalent Keke Topp häufiger zu Gesicht bekommen werden. Nach der Kreuzbandverletzung von Mittelstürmer Sebastian Polter im Trainingslager und dem dadurch bedingten Saison-Aus hatte Reis erwogen, Topp aus der U 19 hochzuziehen - vorbehaltlich weiterer Absprachen mit Juniorentrainer Norbert Elgert. Diese sind mittlerweile erfolgt. Resultat: "Wir haben vereinbart, dass wir Keke mal dazunehmen", sagte Reis.

Der Coach mahnt aber zur "Vorsicht" und verweist darauf, dass der 18-Jährige aufgrund des U-19-Spielkalenders bislang "keine Vorbereitung gehabt" habe. Schalke wolle sich ansehen, ob Topp eine Profi-Hilfe sein kann, währenddessen gehen die Bemühungen um einen gestandenen Polter-Ersatz weiter.