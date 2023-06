Schalke präsentiert neuen Ärmelsponsor - und neue Mitgliedschaften

Genau einen Monat vor dem Start der Zweitliga-Saison hat der FC Schalke 04 einen neuen Ärmelsponsor gefunden. Auch für die Fans gibt es Neuigkeiten.

Die erste Lücke auf dem neuen Trikot hat der FC Schalke 04 geschlossen. Während nach wie vor offen ist, wer beim Bundesliga-Absteiger auf "MeinAuto.de" als Hauptsponsor folgt, steht seit Mittwoch der neue Schriftzug auf dem Ärmel fest: Möbelhersteller "Hülsta", der bereits seit 2020 Partner der Königsblauen ist, übernimmt die Werbefläche von "Whitefield". Der Vertrag gilt bis 2026, über die finanziellen Rahmenbedingungen machten die Schalker keine Angaben.

"Als strategischer Partner des S04 hat 'Hülsta' bereits mit tollen Ideen viele Hospitality-Bereiche in unserer Veltins-Arena wesentlich mitgestaltet. Das Design und die Qualität der Einrichtungen haben uns stets überzeugt. Daher freue ich mich sowohl über das 'Hülsta'-Logo auf dem Trikotärmel der Knappen als auch über die weiteren gemeinsamen Projekte in der Veltins-Arena und der Schalker Geschäftsstelle", wird S04-Vorstandschef Dr. Bernd Schröder in der Klubmitteilung zitiert. "Whitefield" hatte erst in der vergangenen Winterpause das "Harfid"-Logo auf dem Schalker Ärmel ersetzt, das dort seit Sommer 2021 prangte.

Die Suche nach einem neuen Hauptsponsor geht dagegen weiter. Der Plan, diesen bei der Mitgliederversammlung am 17. Juni zu präsentieren, war gescheitert. "Das ist natürlich nicht gut", hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer gesagt. Bis zum Saisonbeginn am letzten Juli-Wochenende soll es aber noch klappen.

Lebenslange Schalke-Mitgliedschaft ab sofort möglich

Bei der Mitgliederversammlung hatten die Schalker Verantwortlichen auch zwei neue Mitgliedschaftsformen vorgestellt, die seit diesem Mittwoch nun zur Verfügung stehen. So können Familien - mit einer beliebigen Anzahl von bis zu 17-jährigen Kindern - ab sofort für 75 Euro im Jahr eine vergünstigte Familienmitgliedschaft abschließen. Für bestehende Vereinsmitglieder besteht die Möglichkeit einer Umwandlung. Außerdem gibt es neuerdings die lebenslange Schalke-Mitgliedschaft, die einmalig 1904 Euro kostet - entsprechend dem Gründungsjahr.