Schalke: Ouedraogo auf Sanés Spuren?

Drei Pflichtspiele hat Schalke 04 hinter sich, zweimal stand Assan Ouedraogo in der Startelf, einmal gehörte er zumindest zum Kader. Sportdirektor André Hechelmann spricht im kicker über seinen Blick auf das 17-jährige Talent: "Assan kann auf dem sportlichen Level nicht nur mithalten, sondern Akzente setzen."

Während die Mitschüler von Assan Ouedraogo in ihren Sommerferien die Seele baumeln ließen, avancierte der 17-Jährige zum festen Bestandteil des Schalker Profikaders. Trainer Thomas Reis wollte sich das Talent aus dem eigenen Nachwuchsbereich, zu dem Ouedrago seit seinem achten Lebensjahr zählt, einmal genauer ansehen. Der Offensivspieler schaffte es in der Saisonvorbereitung, beim Trainerteam der Lizenzmannschaft sowie der Klubführung bleibenden Eindruck zu hinterlassen. "Assan hat sich schnell angepasst und ist in der Gruppe angekommen", sagt Sportdirektor André Hechelmann nun. Es sei "schön zu sehen, dass zwischen seinem ersten Tag im Lizenzbereich und heute eine stetige Entwicklung stattgefunden hat. Er kann auf dem sportlichen Level nicht nur mithalten, sondern Akzente setzen."

Märchen, das noch lange nicht auserzählt ist

Das Tor in Hamburg (3:5), als Ouedraogo mit 17 Jahren, zwei Monaten und 19 Tagen zum jüngsten Pflichtspieltorschützen der Vereinsgeschichte wurde, ist das beste Beispiel für die "Akzente", von denen Hechelmann spricht. Ouedraogos Platz in der Anfangsformation gleich zu Ligabeginn war für viele eine logische Folge, sein Debüt-Treffer für Schalke 04 im zu diesem Zeitpunkt maximal möglichen Rampenlicht die Fortschreibung eines Märchens, das noch lange nicht auserzählt ist.

Es heißt, der Zwölftklässler könnte sich zu einem neuen Leroy Sané mausern, sportlich, vor allem aber auch finanziell. Der mittlerweile beim Rekordmeister FC Bayern München angestellte Nationalspieler verließ Schalke 04 seinerzeit für rund 50 Millionen Euro, 2016 wechselte der Offensivsprinter zu Manchester City. Hechelmann hält nichts von derlei Vergleichen, der Manager ist sich sicher: "Assan wird seine eigene Geschichte schreiben, und wir sind glücklich, dass wir ein Teil davon sind."

Profi-Vertrag bei Volljährigkeit

Für Schalke stehe "die Entwicklung des Jungen, sowohl sportlich als auch charakterlich, über allem", sagt der Sportdirektor. "Das ist unsere Aufgabe und Verantwortung als Verein. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen, sodass er seine Leistung bestätigt, stabilisiert und ein immer wichtigerer Bestandteil des Mannschaftsgefüges wird." Einen Fördervertrag hat Ouedraogo bereits in der Tasche, sobald der Emporkömmling volljährig ist, kann dieser Kontrakt in einen Profivertrag umgewandelt werden. Hechelmann sagt gegenüber dem kicker unmissverständlich: "Genau das werden wir tun."

