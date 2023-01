Schalke ohne Kolodziejczak und Boujellab nach Belek

Wenn am 2. Januar das Flugzeug mit den Schalker Spielern und dem Team ums Team in Richtung der Türkei abhebt, werden zwei Profis aus dem aktuellen Kader fehlen: Timothee Kolodziejczak und Nassim Boujellab.

Trainer Thomas Reis plant nicht nur das Trainingslager in Belek, das bis zum 12. Januar geht, ohne die beiden, sondern auch die sportliche Zukunft des Bundesliga-Schlusslichts.

Der frühere französische Jugend-Nationalspieler Timothee Kolodziejczak war erst im Oktober als vertragsloser Spieler gekommen, konnte sich in den ersten Wochen unter Reis nicht anbieten. In der laufenden Saison kam er gerade einmal auf rund 25 Minuten beim bislang letzten Liga-Auftritt gegen Bayern München, auch in der Zeit danach mit drei Testspielen hat sich der 32-Jährige nicht anbieten können.

Kolodziejczak soll mit der U 23 trainieren, auch eine vorzeitige Vertragsauflösung ist eine Option. Was auch gegen ihn sprach: Der Personal-Notstand in der Schalker Innenverteidigung ist längst nicht mehr so brisant wie im Herbst: Zum Wiederbeginn dürften die Langzeitverletzten Marcin Kaminski, Ibrahima Cissé und Sepp van den Berg allesamt wieder einsatzbereit sein.

Nach Leih-Rückkehr: Kein Perspektive für Boujellab

Vor einer ähnlichen Ausgangslage steht Rückkehrer Nassim Boujellab. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner einjährigen Leihe zu HJK Helsinki seit Neujahr offiziell wieder Schalker, hat aber keine Perspektive. Das wurde ihm in einem Gespräch mit den Verantwortlichen bereits persönlich mitgeteilt. Auch der 22 Jahre alte Marokkaner soll zunächst mit der Regionalliga-Reserve trainieren, auch hier könnte der Kontrakt zeitnah aufgelöst werden.

Der gebürtige Hagener Boujellab stammt aus der Schalker Jugend und ist seit 2014 im Verein. Für die Profis absolvierte er bis 2021 34 Pflichtspiele und erzielte dabei einen Treffer. Danach folgte eine halbjährige Leihe zum FC Ingolstadt, für den er acht Zweitliga-Partien bestritt. Im Kalenderjahr 2022 lief er für Helsinki auch in der Europa League auf und wurde mit dem Klub finnischer Meister.