Schalke: Neue Hoffnung, neue Hoffnungsträger

Der Sieg gegen St. Pauli hat Schalke 04 enormen Aufwind gegeben - dem Team und ganz besonders Yusuf Kabadayi und Ron Schallenberg.

Den kurzen Moment der Ratlosigkeit löste Yusuf Kabadayi auf größtmögliche Art und Weise. Nach seinem ersten Treffer gegen den FC St. Pauli am vergangenen Wochenende hatte der noch sein Gesicht verborgen und in die Kamera eines Fotografen geschaut, beim zweiten griff er ins höchste Regal und kopierte den eingedrehten "Siu-Jubel" von Cristiano Ronaldo. "Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Es waren einfach pure Emotionen", bekannte der 20 Jahre alte Matchwinner gegen die Hamburger anschließend freimütig.

Dabei war der Doppelpack am Freitag noch nicht einmal seine Torpremiere, doch die beiden ersten waren jeweils späte Anschlusstreffer beim SC Paderborn (1:3) und gegen Hertha BSC (1:2) und keine Anlässe, ausgelassen zu feiern. Nun aber stand die Leihgabe vom FC Bayern beim möglicherweise befreienden Sieg komplett im Mittelpunkt, auch weil die Galavorstellung ein wenig aus dem Nichts kam.

Eine Woche zuvor bei der katastrophalen Vorstellung in Magdeburg (0:3) hatte Kabadayi noch nicht einmal im Kader gestanden. "Die letzten Wochen waren schwer für mich", befand er. Doch die heftige Pleite und die mutige Reaktion seines Trainers Karel Geraerts spülte den jungen Außenbahnspieler nicht nur in die Startelf, sondern auch als neuen Hoffnungsträger in den Fokus - aber nicht als einzigen.

Schallenberg blüht in ungewohnter Rolle auf

Ebenso glücklich stand Ron Schallenberg an diesem Freitag in der lautstark feiernden Arena. Der Mittelfeldspieler, vor der Saison als Anführer und Leistungsträger vom SC Paderborn geholt, hatte in seiner bisherigen Zeit noch nicht das zeigen können, was ihn bei den Ostwestfalen ausgemacht hatte.

Doch auf ungewohnter Position als Innenverteidiger blühte der 25-Jährige plötzlich auf - ein überraschender wie gelungener Schachzug von Coach Geraerts. Zusammen mit Nebenmann Tomas Kalas sorgte er unaufgeregt für viel mehr Stabilität in der Hintermannschaft, der sonst so offensivstarke Tabellenführer kam kaum zu gefährlichen Abschlüssen.

Kabadayi, Schallenberg, auch Zugang Brandon Soppy oder Marius Müller als immer noch frischer Rückkehrer ins Schalker Tor - sie alle sind neue Hoffnungsträger einer neuen Hoffnung. Darauf, dass die Königsblauen nach vielen wechselhaften Spielen und Saisonphasen endlich zu einer Kontinuität finden und sich so entscheidend vom Tabellenende absetzen können.

Denn auch der kommende Spieltag ist aus Schalker Sicht ein ganz wichtiger: Im Keller spielen die vier Mannschaften hinter dem aktuell 14. gegeneinander, mindestens zwei werden also punkten.