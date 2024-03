Schalke muss seine miese Auswärtsbilanz aufbessern

Für das Spiel in Berlin am Sonntag hat Schalke 04 ein erweitertes Kontingent von 11.500 Gäste-Karten erhalten, alle Tickets sind bereits vergriffen. Die Hoffnung der immer zahlreich mitreisenden Fans ist, dass die Mannschaft endlich damit beginnt, ihre miese Auswärtsbilanz aufzubessern.

Zu Hause haben sich die Königsblauen gefangen, aus den jüngsten vier Auftritten vor eigenem Publikum holten sie zehn Punkte, zuletzt boten sie Tabellenführer FC St. Pauli (3:1) und dem SC Paderborn Paroli. Ihre miese Auswärtsausbeute müssen sie im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga aber dringend aufbessern. Sieben Punkte ergatterten die Gelsenkirchener in dieser Saison erst auf fremden Plätzen, nur Eintracht Braunschweig weniger (6). Der nächste Versuch wird am Sonntag in Berlin unternommen, wenn es gegen Hertha BSC zum Duell der beiden Bundesliga-Absteiger kommt (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

In fremden Gefilden werden die mitreisenden Fans immer wieder enttäuscht - was sie nicht davon abhält, Hunderte Kilometer zu reisen. Für das Spiel in Berlin hat Schalke 04 von Hertha BSC 11.500 Gäste-Karten zur Verfügung gestellt bekommen und damit mehr als üblich, alle Tickets sind bereits vergriffen.

Topp: "Wieder mehr Selbstvertrauen"

Nach den beiden Heimspielen gegen St. Pauli und Paderborn "haben wir wieder mehr Selbstvertrauen und wollen aus Berlin etwas mitnehmen", sagt Keke Topp, der gegen Paderborn das 3:3 in der Nachspielzeit erzielt hatte. "Es gab auch schon Dinge, die auswärts für uns gut gelaufen sind", meint der 19-Jährige - auf die bisherige Rückrunde kann er sich dabei aber kaum beziehen.

Schalke 04 wurde im Januar mit 1:4 vom 1. FC Kaiserslautern und seinem damaligen Trainer mit S04-Vergangenheit, Dimitrios Grammozis, gedemütigt, beim jüngsten Auswärtsspiel in Magdeburg (0:3) trat die Mannschaft derart desaströs auf, dass zu Beginn der folgenden Woche eine XXL-Krisensitzung laut Trainer Karel Geraerts "dringend notwendig" war. Zwischen der Lautern- und Magdeburg-Schmach lag das 0:1 in Kiel.

Alle Auswärtspunkte aus der Hinrunde

Die sieben Auswärtspunkte stammen allesamt aus der Hinrunde. Im letzten Auswärtsspiel vor Weihnachten gewannen die Königsblauen 2:0 in Rostock, fünf Wochen zuvor beim 1. FC Nürnberg (2:1). Das bislang einzige Unentschieden auf fremdem Geläuf erreichte der Absteiger Anfang September beim SV Wehen Wiesbaden (1:1).

Ein Punkt gegen Hertha BSC wäre am Sonntag eigentlich zu wenig, denn die Schalker sind auch nach den vier Zählern gegen St. Pauli und Paderborn längst nicht aus dem Gröbsten raus. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt derzeit fünf Punkte. Ihr in der Winterpause zurechtgelegtes Vorhaben, sich in der Rückrunde zeitnah ins gesicherte Tabellenmittelfeld abzusetzen, konnten sie noch nicht in die Tat umsetzen.