Schalke macht Verpflichtung von Uronen offiziell

Nun ist es amtlich: Jere Uronen ist ein Königsblauer. Am Freitag reiste der Finne nach Belek nach, am Samstag steht er erstmals auf dem Platz, allerdings nicht beim Schalker Test gegen Zürich.

Aus Schalkes Trainingslager in Belek (Türkei) berichtet Toni Lieto

Bis Saisonende hat Schalke 04 den finnischen Nationalspieler Jere Uronen von Stade Brest ausgeliehen - und sich darüber hinaus eine Kaufoption gesichert, die der Tabellenletzte sowohl bei Klassenerhalt als auch im Falle des Abstiegs ziehen kann. Am Samstagvormittag hat der FC Schalke die Verpflichtung offiziell gemacht.

Bereits am Vortag war Uronen in der Türkei gelandet, seine Fußballschuhe für Schalke wird er erstmals am Samstag schnüren - allerdings noch vor dem Test gegen den FC Zürich (13.30 Uhr MEZ). Das erste Testspiel des Jahres wird er sich von der Tribüne aus ansehen, am Dienstag gegen den 1. FC Nürnberg könnte der neue Linksverteidiger dann auch seine Premiere im S04-Trikot feiern.

Da brauchten wir mit Blick auf den Ligastart eine einsatzbereite Alternative auf dieser Position. Peter Knäbel

Schalke 04 hatte auch deshalb Bedarf auf der linken Abwehrseite ausgemacht, "weil sich Thomas Ouwejan noch in der finalen Phase seiner Rehabilitation befindet", erklärt Peter Knäbel. "Da brauchten wir mit Blick auf den Ligastart eine einsatzbereite Alternative auf dieser Position." Deshalb habe die Verpflichtung des 28-Jährigen "oberste Priorität genossen", sagt der Sportvorstand.

Trainer Thomas Reis meint: "Wir verfügen mit Jere Uronen und Thomas Ouwejan nun über zwei unterschiedlich agierende Linksverteidiger: Jere ist eher defensiv orientiert und sehr diszipliniert in der Rückwärtsbewegung, während Thomas Ouwejan seine Stärken eher in der Offensive hat. Diese Flexibilität wird uns helfen, sich auf verschiedene Gegner und Spielsysteme einzustellen."

Der zweite Finne im königsblauen Dress

Uronen ist nach Teemu Pukki, der zwischen 2011 und 2013 in Gelsenkirchen spielte, der zweite Finne im königsblauen Dress. Vor allem seit jener Zeit sei S04 "in Finnland bestens bekannt", sagt Uronen. „Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainer waren sehr gut. Ich freue mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und vor allem auf mein erstes Spiel in der Arena vor den Schalker Fans.”

Uronen verbrachte seine Jugend bei Turun Palloseura, ehe es ihn 2012 zu Helsingborgs IF, wo er gemeinsam mit Jordan Larsson spielte, und 2016 zum KRC Genk zog. Mit den Belgiern erreichte er 2017 das Viertelfinale der Europa League. 2021 wechselte Uronen zu Stade Brest in die Ligue A. Insgesamt kommt der Außenspieler auf rund 300 Profispiele, darunter 38 in Europa und Champions League. Für die finnische Nationalmannschaft lief er bislang 61 Mal auf. Bei der jüngsten Europameisterschaft kam der Defensivmann in allen drei Partien seines Heimatlandes zum Einsatz.