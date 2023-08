Schalke macht sich "das Leben selbst schwer" und hadert

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 steht nach vier Spieltagen am unteren Tabellenende. Im Anschluss an das desolate 0:2 gegen Holstein Kiel redeten Kapitän und Trainer Klartext.

Dass Schalke 04 gegen Kiels simples Erfolgsrezept mit langen Bällen nicht angekommen war, bezeichnete Simon Terodde bei "Sky" als "extrem bitter". Der Kapitän der Knappen gab ohne auszuweichen zu, dass er "heute wenig Argumente" habe. Das Spiel der Seinen sei "brutal" schwach gewesen, nichts war zusammengegangen. Insgesamt sei "kein Vertrauen im Spiel nach vorne" da. Einzig Aktivposten Assan Ouedraogo hob der Routinier von seinen Mitspielern positiv hervor.

Trotz einiger verletzter Teamkollegen wollte Terodde keine Ausreden suchen, es sei "trotzdem noch Qualität und Erfahrung auf dem Platz" vorhanden. Doch die Tatsache, nach vier Ligaspielen drei Niederlagen kassiert zu haben, sei "extrem bitter", wiederholte Terodde sich. Er fügte an: "Wir sind mit dem 0:2 noch gut bedient."

Ebenso wie Trainer Thomas Reis, der nicht "ratlos" war, sondern schlicht feststellte: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht." Terodde wiederum bedankte sich ausdrücklich bei den Fans, denn aktuell mache nur die Veltins-Arena Hoffnung. Wie die Zuschauer trotz Niederlage die Spieler verabschiedet haben, sei hervorzuheben und für Königsblau "ein Riesenpfund".

Sogar "Pässe über fünf Meter" zu schlecht

Coach Reis hatte zur Leistung ebenso eine Meinung. "Wir waren nicht griffig genug in der Rückwärtsbewegung und haben zu viele Fehler gemacht", hielt er den Finger in die Wunde. "Nach vorne waren wir nicht sauber genug. Wir haben uns gegenseitig in Bedrängnis gebracht mit Pässen über fünf Metern."

Reis wisse "genau, wo wir ansetzen müssen." Die aktuelle Lage schmerze jedoch sehr, vor allem bei der großen Erwartungshaltung rund um den Klub.

Gegen Kiel sei spätestens "mit dieser Roten Karte das Spiel verdient verloren" gewesen, bilanzierte der Trainer, der nicht einzelne Spieler wie etwa Ron Schallenberg, der wegen einer Notbremse früh vom Platz musste, kritisierte, sondern vielmehr das gesamte Kollektiv."Wir sind im Kopf nicht frei", stellte der 49-Jährige fest und fasste zusammen: "Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, haben zu lange gedribbelt, waren zu behäbig." So haben die Kieler die Gelegenheit gehabt, "viel Druck auszuüben".

Druck hat nun S04, die Knappen müssen laut Reis "schleunigst alles hinbekommen", um in Wiesbaden kommende Woche Samstag (13.30 Uhr) "eine andere Leistung " zeigen zu können. Doch es sei nun einmal Teil des Jobs, "schwache Phasen zu überstehen".

Reis und Terodde wollen "immer weiter" machen

Dass sein Team das Zeug dazu habe, davon sei Reis "fest überzeugt. Wir haben genug Erfahrung auf dem Platz, aber man sieht auch, dass sogar erfahrene Spieler ein bisschen ins Wackeln kommen." Doch: "Wir machen immer weiter, ich werde weiter vorangehen."