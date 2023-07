Schalke: Keine Verletzten, kein Kapitän, kein Hauptsponsor

Rund eine Woche hat Schalke 04 in Österreich verbracht, seit Sonntag sind die Königsblauen zurück in Deutschland. Der kicker zieht das Trainingslager-Fazit mit guten und weniger guten Facetten.

Kader: Positiv ist, dass Schalkes Aufgebot knapp zwei Wochen vor dem Ligastart gegen den HSV weitgehend steht. In Mittersill hat sich die Kader-Bewegung fortgesetzt: Rodrigo Zalazar verließ den Verein für sechs Millionen Euro Richtung Sporting Braga, Lino Tempelmann reiste ins Trainingslager nach und übernahm Zalazars Trikotnummer 10, obwohl der 24-Jährige als Achter respektive Sechser eingeplant ist. Dringend gesucht wird noch ein Innenverteidiger.

Stimmung: Auch diesmal haben mehrere Hundert Fans den FC Schalke ins Trainingslager begleitet, viele von ihnen wirken zuversichtlich, was die direkte Rückkehr in die Bundesliga angeht. Auch sämtliche Verantwortliche des Klubs sprechen ganz offen vom angestrebten Wiederaufstieg. Aber Achtung: Im Vergleich zur Abstiegssaison hat Schalke 04 mehr als die Hälfte der Elf verloren, die in der Rückrundentabelle am Ende auf dem respektablen achten Platz lag. Durch die Abgänge speziell von Spielern wie Moritz Jenz (Wolfsburg), Tom Krauß (Mainz), Alex Kral (Union Berlin) und Marius Bülter (Hoffenheim), die alle der 1. Liga erhalten bleiben, hat der Kader viel Qualität eingebüßt. Die bisherigen fünf Zugänge Ron Schallenberg, Paul Seguin, Bryan Lasme, Marius Müller und Tempelmann müssen erst noch beweisen, dass sie den Verlust kompensieren können.

Kapitän: Danny Latza gab gleich zu Beginn des Trainingslagers seinen Rücktritt als Mannschaftsführer bekannt, einen Nachfolger hatte Trainer Thomas Reis bis zum Abflug der Königsblauen aus Österreich offiziell nicht benannt. Beste Chancen werden Simon Terodde eingeräumt, auch Dominick Drexler, Cedric Brunner und Marcin Kaminski gelten als Kandidaten. Es ist damit zu rechnen, dass Schalke die Entscheidung des Trainers im Laufe der Woche bekannt gibt.

Torwart: Ralf Fährmann konnte nach seinem Muskelfaserriss in der Wade sowie einer Zahn-OP keine einzige Teameinheit in Mittersill mitmachen - die Zeit wird wohl zu knapp bis zum Saisonstart. Nach Lage der Dinge dürfte Neuzugang Müller gegen den HSV im Tor stehen.

Verletzungen: Hier und da gab es mal muskuläre Probleme, etwa bei Seguin oder Drexler. Von schweren Verletzungen blieb Schalke im Österreich-Trainingslager aber verschont. Das war im Winter noch ganz anders, damals zogen sich mit Sebastian Polter und Justin Heekeren gleich zwei Profis schwere Kreuzbandverletzungen zu.

Testspiele: Schalke musste sich nach einer schwachen ersten Hälfte und zwei Gegentoren dem FC Kopenhagen mit 0:2 geschlagen geben, gegen Gornik Zabrze (mit Lukas Podolski in der Startelf) landeten die Königsblauen dann aber zehn Stunden vor ihrer Abreise aus dem Salzburger Land einen souveränen 5:0-Sieg, bei dem vor allem Soichiro Kozuki (1 Tor, 2 Vorlagen) und Kenan Karaman (1/1) glänzten. Am Samstag erwarten die Schalker Twente Enschede zum letzten Test dieses Sommers in ihrer Arena (13.30 Uhr).

Hauptsponsor: Nach dem außerplanmäßigen Aus von MeinAuto.de als Hauptsponsor zum Saisonende stehen die Königsblauen mit Blick auf den Schriftzug auf ihrer Brust nackt da. Der Verein hat es immer noch nicht geschafft, einen neuen Hauptsponsor zu engagieren. Es soll mehrere Kandidaten geben, Schalke hofft auf einen längerfristigen Vertrag und einen jährlichen Betrag im einstelligen Millionenbereich. Die Zeit drängt, womöglich kommt bis zum Saisonstart kein Abschluss zustande. Finanziell wäre das zu verkraften, allerdings will sich ein Verein wie der FC Schalke 04 nicht die Blöße geben, zum Ligastart ohne Hauptsponsor dazustehen.