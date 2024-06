Schalke kämpft um Karaman

Spielt Kenan Karaman auch in der nächsten Saison für den FC Schalke 04? Die Knappen wollen den 13-Tore-Mann der vergangenen Saison halten und "werden für ihn bis an unsere Schmerzgrenze gehen", sagt Sportdirektor Marc Wilmots. Karamans Leistungen haben auch andere Vereine auf den Plan gerufen, doch sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2025. Nun würde der Zweitligist gerne vorzeitig verlängern, doch Karaman zögert noch: "Wichtig ist mir natürlich zu erfahren, wie der Verein jetzt plant und ob er auch aus den Fehlern lernt, die wir alle gemacht haben“, wird der 30-Jährige in der "WAZ" zitiert: "Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, muss das passen. Das legen wir auf den Tisch und schauen dann, ob wir auf einen Nenner kommen."