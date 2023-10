Schalke II: Kozuki schickt Empfehlungsschreiben

Während die Schalke-Profis einen mehr als holprigen Saisonstart hingelegt haben, strotzt die U 23 der "Königsblauen" vor Selbstvertrauen. Profi-Leihgabe Soichiro Kozuki liefert ab, zudem dürfte sich personell die Situation schon bald weiter verbessern: Pierre-Michel Lasogga ist wieder eine Option.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Die "kleinen Knappen" sammelten aus ihren zurückliegenden vier Begegnungen zehn von möglichen zwölf Zählern, spielten dabei dreimal zu Null und stellen inzwischen gemeinsam mit der U 23 von Borussia Mönchengladbach und dem Tabellenzweiten 1. FC Düren (jeweils 23 Treffer) auch die torgefährlichste Angriffsreihe der Liga. Der Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln beträgt nur fünf Punkte. Und das, obwohl der prominente Sturmzugang Pierre-Michel Lasogga (31) wegen eines Muskelfaserrisses seit Mitte September pausieren muss.

Auch ohne Lasogga unterstrich der Schalker Nachwuchs auch im jüngsten Spiel beim Aufsteiger SSVg Velbert (4:0), dass der Platz in der Spitzengruppe nicht von ungefähr kommt. "Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unserer Leistung und dem Ergebnis", sagt S04-Trainer Jakob Fimpel im kicker-Gespräch. "Schon in der ersten Halbzeit waren wir überlegen und hatten zahlreiche gute Torchancen. Außerdem haben wir hinten trotz einer zwischenzeitlichen Drangphase des Gegners nur wenig zugelassen."

"Genau das ist unser Auftrag"

Bei aller Euphorie über den gelungenen Start lohnt sich allerdings auch ein Blick auf die abgelaufene Spielzeit, in der die "Knappen" nach elf Spieltagen sogar noch einen Punkt mehr auf dem Konto hatten und zum gleichen Zeitpunkt den dritten Tabellenplatz belegten. Am Ende stand Rang neun im gesicherten Mittelfeld zu Buche. "Auch in der vergangenen Saison hatten wir eine sehr gute Hinserie gespielt", erinnert sich der erst 34-jährige U-23-Trainer. "Erst als mit Andreas Ivan und Soichiro Kozuki zwei Leistungsträger zu den Profis hochgezogen wurden, haben nicht mehr ganz so gut performt. Genau das ist jedoch unser Auftrag. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns in dieser Spielzeit auf unserem derzeitigen Niveau stabilisieren können, weil sich die Mannschaft sehr gut weiterentwickelt hat."

Gut möglich, dass zumindest Kozuki (22) schon bald erneut nicht mehr zur Verfügung steht. Bei seinen zwei Einsätzen für die U 23 erzielte der Japaner drei Treffer und empfahl sich damit wieder für höhere Aufgaben. Im Test gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo (4:1 für S04) kam er unter Neu-Coach Karel Geraerts zum Einsatz. Durchaus bemerkenswert ist die Entwicklung von Offensivspieler Paul Pöpperl (20), der in der Vorsaison noch mit der zweiten Mannschaft des TSV Steinbach Haiger trotz seiner zwölf Treffer in 35 Spielen aus der Hessenliga abgestiegen war. In Velbert markierte er bereits sein viertes Saisontor, bereitete außerdem drei weitere Treffer vor.

Ivan kehrt zurück

Personell dürfte sich die Situation der Schalker U 23 schon bald noch verbessern. Routinier Andreas Ivan (28), der mit Adduktorenproblemen wochenlang nicht zur Verfügung stand, wird bereits mit Kurzeinsätzen wieder an die Startformation herangeführt. Auch bei Pierre-Michel Lasogga ist ein Comeback zumindest in Sichtweite. "Wenn Pierre in den nächsten Tagen schmerzfrei trainieren kann, ist er gegen Lippstadt wieder eine Option", verrät Trainer Fimpel.

Gleiches gilt für Torhüter Justin Treichel (20), der in Velbert mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste, nachdem er bei einer Parade den Ball mit voller Wucht gegen den Kopf bekommen hatte. Angreifer Niklas Castelle (21) wird die Partie dagegen wegen seiner Adduktorenprobleme definitiv verpassen.