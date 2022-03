Schalke II empfängt Münster in der Arena

Veltins-Arena statt Parkstadion: Die Schalker U 23 muss für ihr Heimspiel gegen Preußen Münster umziehen.

Gegen Essen kamen 2743 Zuschauer in die Arena. imago images/Markus Endberg

"Aufgrund behördlicher Vorgaben" wird das Regionalliga-Spiel zwischen Schalke II und Münster in der bis zu 62.271 Zuschauer fassenden Veltins-Arena ausgetragen. Das teilten die Preußen am Dienstag mit.

Die Partie der kriselnden Schalker U 23 und dem Tabellenführer wird am 10. April um 14 Uhr angepfiffen. Die Kapazität dürfte allerdings bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Als die Mannschaft der Schalker Knappenschmiede gegen Rot-Weiss Essen (1:2) am 26. Februar in der Arena spielte, kamen 2743 Zuschauer.

Preußen Münster lief am 17. August 2008 schon einmal in der Veltins-Arena gegen Königsblau auf. Für Schalke traf damals der dänische Nationalspieler Peter Lövenkrands, Mehmet Kara erzielte das 1:1, das auch den Endstand bedeutete.

Aktuell ist die Schalker Zweitliga-Reserve nur noch 15. in der Regionalliga West - mit nur einem Zähler Vorsprung auf Alemannia Aachen, das unter dem Strich steht.

Tabelle Regionalliga West