Schalke holt zwei neue eSportler - und bindet einen

Die Planungen der eSport-Abteilung von Schalke 04 schreiten voran. Am Freitag wurde die Verpflichtung von zwei neuen Spielern bekanntgegeben. Zudem konnte ein Spieler gehalten werden.

Neben Julius "Juli" Kühle, der seinen Vertrag beim S04 erneut verlängerte, gehen nun auch Hasan "Hassoo" Eker und Serhat "Serhatinho" Öztürk für die Schalker an den Start. Für die Suche nach Profis für den FIFA-Bereich hatte Schalke 04 Esports ein konkretes Profil ausgerufen: Junge Talente, die sich zum einen mit dem Verein identifizieren können und zum anderen kompetitiv oben mitspielen werden. In "Juli", "Hassoo" und "Serhatinho" haben die Königsblauen Spieler mit eben diesem Profil gefunden.

Julius "Juli" Kühle geht mit Schalke bereits in seine dritte Saison und erklärt, warum er sich für eine Vertragsverlängerung entschieden hat: "Mir gefällt es auf Schalke weiterhin sehr gut und ich hoffe, dass ich mich in der neuen Saison noch besser präsentieren kann als in der zurückliegenden. Mit dem neu geschaffenen Team möchte ich national wie international erfolgreich sein - zusammen mit "Hassoo" und "Serhatinho" ist einiges zu holen.“

Amtierender Gewinner der VBL Club Meisterschaft kommt

Mit dem 20-jährigen Serhat "Serhatinho" Öztürk stößt der amtierende Gewinner der Virtuellen Bundesliga Club Meisterschaft zu Königsblau. Er freut sich auf seine Zeit bei Schalke 04 Esports: "Über die Größe von Schalke 04 muss man nicht reden - der Club ist ein weltweit bekannter und erfolgreicher Verein mit super Fans. Ich kann es kaum erwarten, Schalke auf der nationalen wie internationalen Bühne so gut wie möglich zu repräsentieren."

"Ich habe mich über das Angebot vom S04 sehr gefreut"

Der 23-jährige Dorstener Hasan "Hassoo" Eker komplettiert das Schalker FIFA-Trio. Er sagt: "Ich habe mich über das Angebot vom S04 sehr gefreut. Als ich in meiner Jugend noch aktiv Fußball gespielt habe, habe ich häufiger gegen Schalke gespielt und hatte immer Lust, das königsblaue Trikot zu tragen. Dass es nun so im Esports kommt, ist für mich etwas Besonderes. Ich hoffe, dass wir so erfolgreich wie möglich sein können - im besten Fall kommen wir direkt ins Grand Final."