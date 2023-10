Schalke hat CEO gefunden - Hefer lässt Knäbels Zukunft offen

Der FC Schalke 04 hat eine seiner vielen Baustellen geschlossen. Es besteht Einigung mit einem neuen Vorstandschef. Doch was wird aus Peter Knäbel?

Nach der fünften Niederlage im achten Spiel droht der FC Schalke 04 auf einem Abstiegsplatz in die Länderspielpause zu gehen. Immerhin werden die kriselnden Königsblauen in dieser eine wichtige Personalfrage klären.

"Wir haben einen neuen CEO gefunden und eine Einigung erzielt", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer der Deutschen Presse-Agentur: "Er wird zeitnah in der Länderspielpause vorgestellt werden." Wer Nachfolger von Bernd Schröder wird, verriet Hefer gleichwohl nicht.

Und auch hinsichtlich der Zukunft von Peter Knäbel hielt sich Hefer bedeckt. Die Ablösung des Sportvorstands sei zwar entgegen anderslautender Gerüchte noch nicht beschlossen, allerdings sei noch offen, wie es mit dem 56-Jährigen weitergeht. "Das ist ein Thema, das wir in Ruhe angehen werden, sobald die akuten Herausforderungen gelöst sind", so Hefer. "Wenn der neue Trainer und der neue CEO da sind, müssen wir in Ruhe analysieren, woran es gelegen hat und welche Dinge wir insbesondere im Sport noch anpassen müssen."

"Schalke ist nach wie vor ein Verein, bei dem quasi alle gesprächsbereit sind"

Akuter ist ohnehin die Trainerfrage, schließlich darf Interimstrainer Matthias Kreutzer mangels UEFA-Pro-Lizenz nur insgesamt 15 Werktage im Amt bleiben. Trotz der 1:3-Niederlage beim SC Paderborn am Samstag wird Kreutzer auch am nächsten Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Duell der Bundesliga-Absteiger gegen Hertha BSC auf der Bank sitzen und den Schalker Verantwortlichen damit Zeit bis zur Länderspielpause verschaffen.

"Wir werden die Zeit für die Trainersuche nutzen", sagte Hefer, der offenbar keine interne Lösung anstrebt. "Unser Ziel ist es, einen neuen Trainer zu holen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das in absehbarer Zeit gelingen wird. Wir arbeiten mit Hochdruck daran." Der Klub sei dabei trotz der gegenwärtigen Misere eine attraktive Adresse. "Schalke ist nach wie vor ein Verein, bei dem - seien es Spieler, Sponsoren oder Trainer - quasi alle gesprächsbereit sind und ein gewisses Kribbeln verspüren."