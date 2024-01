Schalke gibt Heekeren auf Leihbasis ab

Justin Heekeren wird in den restlichen Spielen der Saison 2023/24 für den belgischen Zweitligisten K. Patro Eisden Maasmechelen auflaufen. Der Zweitligist verleiht den 23-Jährigen an den aktuellen Tabellenvierten, um Heekeren "bis zum Sommer mehr Einsätze zu ermöglichen". Der Torwart wechselte im Sommer 2022 von Rot-Weiß Oberhausen zu den Knappen und kam bisher vorrangig für die Zweitvertretung in der Regionalliga West zum Einsatz. Allerdings stehen auch schon zwei Zweitligaspiele in seiner Vita.