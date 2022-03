Schalke gewinnt Spiel eins nach Grammozis - Nürnberg nur noch drei Punkte hinter der Spitze

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg haben die Punktverluste der Spitzenteams am Freitag und Samstag genutzt und sich weiter an das Führungs-Trio herangepirscht. S04 konnte sich im ersten Spiel nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis dabei auf einen Super-Joker verlassen.

Drei Scorerpunkte nach Einwechslung: Zalazar führt Schalke zum Sieg

Der FC Schalke 04 hat das erste Spiel nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis gewonnen. Da auch Interimscoach Mike Büskens wegen einer Corona-Erkrankung noch fehlte, saß Co-Trainer Matthias Kreutzer auf der Bank - und sah, wie sich S04 beim Tabellenletzten aus Ingolstadt lange abmühte. Bis auf einen Lattenkopfball von Terodde (11.) lieferte Schalke eine schwache erste Hälfte ab, die Hereinnahme von Zalazar kurz nach der Pause erwies sich dann aber als Glücksgriff: Der Uruguayer traf nur drei Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:0 (55.), leitete mit einem Eckball auch das 2:0 durch Thiaw (71.) ein und bereitete auch das 3:0 durch Drexler mustergültig vor (81.). Schalke liegt damit nur noch vier Punkte hinter den Aufstiegsrängen.

Souveräner Sieg in Hannover: Nürnberg pirscht sich weiter ran

Auch der 1. FC Nürnberg hat die Punktverluste der Spitzenteams genutzt und liegt nun nur noch drei Punkte hinter dem Führungs-Trio der 2. Liga. Das Auswärtsspiel bei Hannover 96 gewannen die Franken verdient mit 3:0. Schleimer brachte den Club mit seinem ersten Zweitliga-Treffer (26.) in Führung, den Doppelpack verpasste er nur knapp per Latten-Kopfball (40.). Gegen harmlose Hannoveraner machte der FCN in der Schlussphase den Deckel drauf: Ein abgefälschter Schuss von Krauß (83.) sowie ein Joker-Tor von Shuranov (87.) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe.

Duell der Tabellennachbarn endet Remis

Im Duell zweier Tabellennachbarn haben sich der Karlsruher SC und Jahn Regensburg mit einem Remis getrennt. Beste, der von einem Abwehrfehler von O'Shaugnessy profitierte, brachte die Oberpfälzer mit einem feinen Heber in Führung (31.). Der KSC drehte nach der Pause aber auf: Zunächst traf Wanitzek (57.) noch die Latte, dann besorgte Hofmann nach einer Ecke den verdienten Ausgleich (70.).

Werners Werder-Serie reißt in Heidenheim

Werder Bremen wollte am Samstagabend nicht nur seinen Ruf als beste Auswärtsmannschaft der Liga stärken, sondern auch im elften Spiel in Folge unter Trainer Ole Werner ungeschlagen bleiben. In Heidenheim taten sich die ohne ihren verletzten Kapitän Toprak angetretenen Hanseaten durchaus schwer und hatten zudem Pech bei Bittencourts Pfostentreffer und Friedls früher Verletzung. Als dann auch noch Kühlwetter sehenswert in den Winkel zum 1:0 schlenzte, war die gebrauchte erste Hälfte perfekt. Werder probierte es nach dem Seitenwechsel vehement, rannte sich aber meist fest und hatte Glück, dass Pavlenka die frühe Vorentscheidung durch Schimmer vereitelte. Als dann aber Jung einen kapitalen Bock schoss und Schimmer auf 2:0 stellte, rückte die erste Niederlage von Werner als Trainer beim SV Werder immer näher. Als Heidenheims Busch kurz vor Schluss Rot sah und Ducksch per direktem Freistoß zum 1:2 traf, wurde es noch einmal spannend - mehr aber auch nicht. Während Bremen aufgrund der Tordifferenz in der Tabelle auf Platz drei abrutschte, befindet sich der FCH wieder in Sichtweite zu den Aufstiegsrängen. Als Fünfter beträgt der Rückstand auf Bremen sechs Zähler.

Wilde Schlussphase in Paderborn: Düsseldorfer Rumpf-Elf gibt Sieg aus der Hand

Bis Samstagvormittag hatten die Düsseldorfer noch gehofft, dass die Partie in Paderborn wegen der Vielzahl erkrankter Spieler abgesagt wird. Doch die DFL lehnte ab. Die Not-Elf trat zunächst gut auf, doch der SCP wurde stärker und vergab die beste Chance per Elfmeter. Keeper Kastenmeier parierte. Kurz vor der Pause hatten die Gäste das Glück des Tüchtigen und Hartherz staubte nach einer Ecke zur Führung ab. Die Hausherren hatten ihre liebe Mühe gegen engagierte Fortunen - Platte vergab nach einer guten Stunde die Chance zum Ausgleich. Die Fortuna ließ einen Konter ungenutzt - Narey scheiterte am Keeper. In der Nachspielzeit wurde es wild: Erst glich Schallenberg aus, dann traf Srbeny sogar zum 2:1. Doch der VAR griff ein und sah ein Stürmerfoul, sodass es beim 1:1 blieb.

St. Pauli scheitert in Dresden am Aluminium

St. Pauli kam in Dresden nach Rückstand nicht über ein Remis hinaus. Dynamo war vom Start weg gefährlich und ging nach einem Standard auch schnell in Führung. Auf Knippings Vorlage vollstreckte Daferner aus kurzer Distanz. In der Folge ließen die Sachsen gute Chancen auf den zweiten Treffer liegen. So schlugen die Hamburger kurz vor der Pause nach einer Ecke durch Makienok eiskalt zu. Nach dem Wechsel kamen die Gäste schwungvoll und gefährlich aus der Kabine, nur ein Tor wollte in dieser Phase nicht gelingen. Mehrfach rettete Aluminium für die Hausherren, sodass es am Ende bei der Punkteteilung blieb.

Sie beide trafen am Freitagabend spät: Rostocks Hanno Behrens (ganz links) und SVS-Joker Ahmed Kutucu (ganz rechts). imago images (2)

Seydels mustergültiges Kontertor zu wenig

Der SV Darmstadt 98 hat am Freitagabend - mindestens für 24 Stunden - die Zweitliga-Tabellenspitze übernommen. Die Lilien kamen allerdings gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus. Seydel brachte den Aufstiegsaspiranten nach einem mustergültigen Konter in Führung (17.). Darmstadt hätte erhöhen können, ja eigentlich müssen, doch im Abschluss fehlte auch das nötige Quäntchen Glück. So kam es, dass das Premierentor des Ex-Schalkers Kutucu für den Endstand sorgte (84.). Auch weil Honsak im Gegenzug die direkte Antwort verpasste (85.). Nur aufgrund der besseren Tordifferenz liegt Darmstadt vor Werder Bremen.

Fünf-Tore-Fest in Rostock

Im zweiten Freitagsspiel ließ Aufsteiger Hansa Rostock dem 4:3-Spektakel auf Schalke vor sechs Tagen ein nicht minder aufregendes 3:2 gegen Holstein Kiel folgen. Die Kogge brauchte dabei allerdings drei Führungen, um den achten Saisonsieg einzufahren. Breier (4.), Verhoek (68.) - trafen beide auch bei S04 - und Behrens (81.) besorgten die Tore für die Gastgeber, für Kiel konterten Mühling (50.) und Rizzuto (72., Eigentor). Mit nun ebenfalls 31 Punkten überholt Rostock die Störche in der Tabelle aufgrund des besseren Torverhältnisses.