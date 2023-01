Schalke siegt 6:0 bei Balantas Blitzdebüt

Keine zweieinhalb Stunden nach der Bekanntgabe seines Wechsels trug Eder Balanta bereits das königsblaue Trikot: Schalke gewann einen Geheimtest gegen Regionalligist Wattenscheid 6:0, der neue Sechser wirkte 30 Minuten lang mit.

Tom Krauß, Danny Latza, Dominick Drexler, Alex Kral und Niklas Tauer sind alles Kandidaten für das defensive Mittelfeld, beim 6:0 im Geheimtest am Dienstag gegen die SG Wattenscheid 09 setzte Thomas Reis zudem Henning Matriciani als Sechser ein - trotzdem hatte Schalke in den vergangenen Wochen noch Bedarf für diese Position ausgemacht. Am letzten Transfertag verpflichtete das Schlusslicht Eder Balanta vom FC Brügge. Keine zweieinhalb Stunden nach der Bekanntgabe seines Wechsels wurde der Kolumbianer nach 60 Minuten eingewechselt, mit ihm auf dem Feld erzielte Schalke noch vier weitere Tore gegen den Abstiegskandidaten aus der Regionalliga West.

Doppelpack durch Nachwuchskraft Balouk

Der Tabellenletzte der Bundesliga erhofft sich vom Neuen eine besonders knackige Gangart vor der Abwehr. Der 29-Jährige bringt ein "sehr großes Temperament" mit, das er "dosiert einsetzen" soll, sagt Reis. Bei seinem halbstündigen Auftritt gegen Wattenscheid hob sich Balanta seine kompromisslosen Aktionen für die Bundesliga auf, in der es für die Gelsenkirchener am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach weitergeht.

Auftrieb hat Balanta seinem neuen Team beim ersten Auftritt jedoch beschert. Bis zu seiner Einwechslung führte Schalke nur mit 2:0, vor allem in der ersten Hälfte tat sich das Team offensiv schwer, lag zur Pause durch einen Elfmeter-Nachschuss von Mittelstürmer Michael Frey (Tordebüt für S04) nur mit 1:0 vorne. Kenan Karaman, der den Strafstoß herausgeholt hatte, besorgte später nach einer Ecke von Thomas Ouwejan per Kopf das 2:0. Mit Balanta auf dem Platz trafen erneut Karaman, Marcin Kaminski und Nachwuchskraft Marouane Balouk (2).

Erster Testspielsieg unter Reis

Nach sechs erfolglosen Versuchen in der Winterpause gegen Hajduk Split (3:4), FC Zürich, Rapid Wien, VfL Osnabrück (alle 2:2) sowie Nürnberg und Bremen (jeweils 0:1) war das 6:0 gegen Wattenscheid 09 Schalkes erster Testspielsieg unter Reis, dem es jedoch vor allem darum ging, Akteuren Spielpraxis zu ermöglichen, die zuletzt weniger zum Zuge gekommen waren (etwa Mehmet Aydin oder Tobias Mohr) oder nach längerer Verletzungspause weiter in den Rhythmus finden müssen. Vor allem für Ouwejan, Kral, Rodrigo Zalazar, Kaminski und Leo Greiml war der Test im umgebauten Parkstadion eine willkommene Abwechslung zur Trainingseinheit.