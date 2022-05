Dramatisch vom Punkt: Schalke holt erste B-Junioren-Meisterschaft seit 20 Jahren

Beim FC Schalke 04 gibt es schon wieder einen Grund zum Feiern: Am Tag nach dem Bundesliga-Aufstieg der Profis gewann die U 17 der Königsblauen zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder den deutschen Meistertitel in dieser Altersklasse - dramatisch vom Elfmeterpunkt.

Im gut gefüllten Gelsenkirchener Parkstadion entwickelte sich vor 3150 Zuschauern ein munteres Duell zwischen den Siegern der U-17-Bundesligen West und Süd/Südwest. Der VfB erarbeitete sich dabei ein Chancenplus in der Anfangsphase mit den ersten Abschlüssen durch Kara (2.), Raimund (4.) und Fritschi (Latte, 10.). Schalke machte etwas weniger für das Spiel, versteckte sich aber nicht und markierte in Person von Dörr die erste Großchance (14.).

Die Stuttgarter, die teils viel Platz im Zentrum bekamen, drängten auf den Führungstreffer. Boakye (24.), di Benedetto (25.) und Co. mussten sich aber mittlerweile mangelnde Chancenverwertung ankreiden lassen. Doch auch S04 punktete nicht mit Effizienz: Nach einem schönen Spielzug vergab Rüzgar frei vor VfB-Keeper Seimen (28.). Bis zur Pause flachte die Partie etwas ab, die Schüsse aus der Distanz blieben ungefährlich.

Stuttgarts Führung nur von kurzer Dauer

Nach dem Seitenwechsel ging es wieder temporeich in beide Richtungen. Nachdem Hannaks Versuch noch geblockt wurde (48.), brachte VfB-Kapitän Simic die Gäste per Kopfball in Führung (53.). Stuttgart ließ zunächst nicht locker, doch dann übernahmen die Knappen die Kontrolle. Dörr stand erst noch im Abseits, doch dann klingelte es nach einer Schalker Doppelchance: Battista klärte stark auf der Linie, um dann doch noch den Ausgleichstreffer durch Osmani mit ansehen zu müssen (64.).

Huras scheitert am Pfosten - VfB-Keeper erster Elfmeter-Schütze

In der Folge übernahm wieder der VfB die Oberhand. Ulrich zwang Schalke-Schlussmann Yusufu zu einer Glanztat (70.), ehe das Spiel in den Schlussminuten etwas wild wurde. Die Abschlüsse von Huras (75.) und Boakye (80.) fanden nicht den Weg ins Tor, sodass es in die zweimal zehnminütige Verlängerung ging - und nach nur einem Pfostenschuss von Huras (97.) danach sogar ins Elfmeterschießen.

In diesem trat kurioserweise VfB-Keeper Seimen als erster Schütze an - und verwandelte. Weil aber die folgenden beiden Stuttgarter Schützen vergaben, hatte Osmani den Matchball auf dem Fuß - und der Schalker hielt dem Druck stand und kürte die Königsblauen erstmals seit 2002 zum deutschen B-Junioren-Meister.