Die Königsblauen haben sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und blieben in allen sechs Spielen nach der Länderspielpause im März ohne Niederlage. In den Partien kassierte die ehemalige Schießbude der Liga zudem nur drei Gegentreffer: Vor dem entscheidenden 4:0-Sieg unter der Woche am Millerntor gegen Absteiger Osnabrück gab es zwei 1:1-Remis gegen Düsseldorf und in Elversberg.