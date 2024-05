Bei Terodde-Abschied: Schalke bringt Rostock der 3. Liga näher

Nach einem besonders in der ersten Hälfte intensiven Spiel verwaltete Schalke am Ende die 2:1-Pausenführung gegen in Durchgang zwei harmlose Rostocker. Die Königsblauen sind somit seit sieben Spielen ungeschlagen, Hansa kann nach der fünften Niederlage in Folge die Klasse nicht mehr direkt halten.

Der FC Schalke 04 bejubelte gegen Rostock das siebte ungeschlagene Spiel am Stück. IMAGO/Team 2