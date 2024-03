Bislang gastierte Paderborn dreimal in der Veltins-Arena. Zweimal in der Bundesliga (2015 und 2020) sowie einmal in der 2. Bundesliga (2022). In den drei Partien schossen die Ostwestfalen lediglich einen Treffer: Gjasula traf 2020 zum 1:1-Endstand. Die anderen beiden Aufeinandertreffen in Gelsenkirchen gewannen die Königsblauen.