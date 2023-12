Noch prekärer ist die Lage beim VfL: Nach der 2:3-Niederlage in Braunschweig trennten sich die Osnabrücker Mitte November von Aufstiegscoach Tobias Schweinsteiger. In der Folge stand zunächst Interimstrainer Martin Heck an der Seitenlinie, doch auch der Auftritt gegen Magdeburg ging schief (0:2). Am vergangenen Montag präsentierten die Niedersachsen schließlich Uwe Koschinat, der den VfL retten soll und heute sein erstes Spiel als Trainer der Osnabrücker coacht.