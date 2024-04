Drei Punkte im Freundschaftsduell: Schalke feiert Big Points gegen Nürnberg

Der FC Schalke 04 hat am Samstagabend einen enorm wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den 1. FC Nürnberg konnte die Königsblauen auch ein verschossener Elfmeter nicht aufhalten.

Nach der aufsehenerregenden Suspendierung von Routinier Drexler und dem 1:1 in Hannover ging es für Coach Karel Geraerts und seine Schalker darum, den Vorsprung auf die Abstiegszone zu vergrößern. Einen Rückschlag mussten die Gastgeber im Duell mit den befreundeten Nürnbergern derweil bereits vor dem Anpfiff hinnehmen, denn Ouedraogo - Torschütze in Hannover - fehlte aufgrund muskulärer Beschwerden und wurde von Kabadayi ersetzt.

Der Club um Trainer Cristian Fiel wiederum hatte nach dem jüngsten 0:4 gegen Kiel einiges gutzumachen. Neben Hungbo, der im vorherigen Spiel mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, musste sich auch Okunuki (Bank) vorerst mit der Zuschauerrolle begnügen. Goller und Andersson rückten in die erste Elf.

Munterer Auftakt auf Schalke

Nicht einmal 60 Sekunden waren vergangen, ehe die Hausherren das erste Mal gefährlich vor dem FCN-Gehäuse auftauchten. Kabadayi, der sich in den Anfangsminuten sehr bemüht zeigte, scheiterte an Club-Keeper Klaus.

Nürnbergs Schlussmann sollte auch in der Folge mehrmals im Mittelpunkt stehen, nachdem Jeltsch in der 9. Minute noch knapp am Schalker Kasten vorbeiköpfte. Sowohl bei einem wuchtigen Abschluss von Ouwejan (16.) als auch gegen Karaman (22.) agierte der Torhüter jedoch aufmerksam und stark.

Karaman trifft aus der Drehung

Unmittelbar nach jener Karaman-Chance klärte zudem Horn gerade rechtzeitig gegen den auffälligen Ouwejan (23.), woraufhin die Partie etwas verflachte.

In der 42. Minute netzte Karaman dann aber doch zur Führung für Königsblau ein, an der auch Kaminski großen Anteil hatte. Mit dem gewonnenen Zweikampf gegen Uzun leitete der Innenverteidiger den Angriff ein, den Schalkes Topscorer nach Vorlage von Topp schließlich aus der Drehung vollendete.

Querbalken verhindert Karamans Doppelpack

Ohne personelle Veränderungen kamen beide Mannschaften aus der Kabine - die Nürnberger starteten jedoch aktiver. Früh prüfte Schleimer S04-Keeper Müller (48.). Auf der Gegenseite ergab sich für Karaman rund acht Minuten später die große Chance auf das 2:0, nachdem Horn den flinken Kabadayi im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Der treffsichere Stürmer scheiterte allerdings aus elf Metern an der Latte.

Während Uzun nur kurze Zeit darauf an den Fingerspitzen von Müller verzweifelte (58.), sorgte die Einwechslung des langzeitverletzten Lohkemper für eine positive Schlagzeile beim Club (68.). Spielerisch traten die Gäste im Anschluss weiterhin zu selten in Erscheinung, wenngleich Horns direkter Freistoß in der 84. Minute sehenswert an der Oberkante der Latte endete.

Seguin macht den Deckel drauf - FCN verpasst späten Anschluss

Die Vorentscheidung behielten sich die Gastgeber bis zur 86. Minute auf, in der Seguin schließlich alles klarmachte. Der ansonsten starke Klaus konnte einen Abschluss von Kabadayi lediglich ins Zentrum fausten, wo der Mittelfeldspieler aus der zweiten Reihe eiskalt zustach.

Da neben Castrop (90.+2) insbesondere Lohkemper (90.+5) in der Nachspielzeit noch große Chancen ungenutzt ließen, wahrten die Königsblauen zudem die weiße Weste.

Schalke, das durch den Heimsieg bis auf zwei Punkte an den Club herangerückt ist, gastiert am Freitagabend (18.30 Uhr) in Elversberg. Nürnberg empfängt zur gleichen Zeit Paderborn.