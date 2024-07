Sechs Tore in Saalfelden: Sylla beeindruckt auch gegen den dänischen Meister

Der FC Schalke 04 hat zum zweiten Mal in der Sommervorbereitung ein Testspiel verloren. Beim 2:4 gegen den amtierenden dänischen Meister FC Midtjylland, das wegen eines Unwetters vorzeitig abgebrochen werden musste, wussten die Königsblauen vor allem vor der Pause zu gefallen.

Es war fraglos die mit Abstand höchste Hürde in der Sommervorbereitung. Und das machte sich schon in den Anfangsminuten in Saalfelden bemerkbar: Der amtierende dänische Meister FC Midtjylland, der auch in der Champions-League-Qualifikation an den Start geht, setzte die Schalker ordentlich unter Druck.

Erst nach rund zehn Minuten schwammen sich die Königsblauen frei - und schlugen plötzlich eiskalt zu. Nach einem langen Ball von Seguin scheiterte Stürmer Sylla im ersten Versuch noch an Keeper Olafsson, doch der Ball sprang zum Schalker zurück, der den Isländer umkurvte und cool einschob (15.).

Brynhildsen antwortet sofort - Donkor aufmerksam

Die Dänen reagierten mit wütenden Angriffen und kamen bereits in Minute 21 zum verdienten Ausgleich: Ein langer Diagonalball von Linksverteidiger Paulinho fand Brynhildsen, der Murkin narrte und den Ball an Hoffmann vorbeilegte - 1:1. Geschockt waren die Schalker davon allerdings nicht. Sie blieben aktiv, pressten zum Teil hoch und belohnten sich dafür in der 36. Minute: Donkor fing einen Ball ab, Sylla schaltete blitzschnell und bediente im Strafraum Seguin, der zur 2:1-Pausenführung einschoss.

Damit war Sommerneuzugang Sylla erneut an zwei Toren direkt beteiligt. Beim Debüt gegen die SSVg Velbert (7:0) hatte der Angreifer doppelt getroffen, beim jüngsten 4:2 gegen Meppen traf er gar dreifach.

Dass die Schalker zur Pause führten lag auch am stark aufgelegten Keeper Hoffmann, der hellwach war. Nach dem Seitenwechsel allerdings hielt Midtjylland den Druck hoch und drückte sogar noch aufs Gaspedal. In Minute 54 war es dann passiert, als Gogorza Mitspieler Priske bediente, der den Ball über Hoffmann hinweghob. Wenig später verschuldete S04-Verteidiger Kalas einen Elfmeter, den Kamara zum 3:2 unter die Latte setzte (63.).

Unwetter beendet Spiel vorzeitig

Anschließend wechselte Schalke-Coach Karel Geraerts elfmal aus, was dem Spielfluss freilich nicht zuträglich war. In Minute 67 markierte Gogorza nach einem Schalker Stockfehler den 4:2-Endstand. Die nach dem Wechsel recht einseitige Partie hatte schließlich in Minute 81 abgebrochen werden müssen, weil ein Unwetter heraufzog.

Weiter geht es für die Schalker am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Dynamo Kiew, das sich am Mittwoch 0:0 vom SC Paderborn getrennt hatte.