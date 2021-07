Schalke gegen HSV live im Free-TV

Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga zwischen Schalke und dem HSV wird am Freitag auch im Free-TV live übertragen.

Pay-TV-Sender Sky zeigt in der Saison 2021/22 erneut alle Zweitliga-Spiele live, einige Partien werden aber parallel zusätzlich im Free-TV übertragen.

Während sich Sport1 die Free-TV-Rechte an allen Spielen zur neuen Anstoßzeit am Samstagabend um 20.30 Uhr gesichert hat, überträgt Sat.1 an diesem Freitag, 23. Juli, um 20.30 Uhr das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV.

Der Fußball-TV-Plan 2021/22: Wer was live zeigt

Als Moderator ist Matthias Opdenhövel im Einsatz, als Kommentator Wolff-Christoph Fuss, als Experte der ehemalige HSV-Torhüter René Adler. "Zwei große Traditionsklubs, die für sich den Neuanfang ausgerufen haben. Am Freitag gehen sie die ersten Schritte. Dazu erstmals nach 16 Monaten wieder Fans in der Arena. All das wird ein echtes Erlebnis werden", glaubt Fuss.

Auf den kicker-Plattformen können Sie die Paarung wie gewohnt im ausführlichen LIVE!-Ticker verfolgen.