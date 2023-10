Es ist ordentlich Druck auf dem königsblauen Kessel. Schalke 04 darf heute auf keinen Fall verlieren, sonst könnten die Nichtabstiegsplätze bereits in weite Ferne rücken. Zu Gast ist Hannover 96, das in dieser Saison zum Kreis der Spitzenteams gehört. Anpfiff in der Veltins-Arena ist um 13 Uhr.