Trotz Unterzahl: Freiburg bezwingt Schalke und löst das Finalticket

Lange dominant, trotz Unterzahl schließlich auch siegreich: Der SC Freiburg setzte sich im Halbfinale des DFB-Junioren-Pokals gegen Schalke 04 mit 3:1 durch und sicherte sich das erste Finalticket.

Beiden Teams war die Motivation ab der ersten Minute anzumerken, den etwas besseren Beginn erwischten aber die Gäste aus dem Breisgau. So setzte Manzambi ein erstes Ausrufezeichen (3.), während die Offensive der Schalker etwas brauchte, um warm zu werden.

Durch einen spektakulären Fallrückzieher, der knapp am linken Pfosten vorbeizischte, meldete schließlich Gasha S04 an (14.). In der Folge hatte weiter der Sport-Club leichtes Oberwasser und belohnte sich schließlich. Nach einer mustergültigen Kombination im königsblauen Sechzehner stand Amegnaglo am zweiten Pfosten goldrichtig und schob ein (29.).

Sturm erhöht vor der Pause - Manzambi fliegt

Die jungen Knappen schalteten nun einen Gang hoch und versuchten immer mehr, wurden dann aber vor dem Halbzeitpfiff erneut kalt erwischt: Becker lief im Sechzehner Amegnaglo in die Hacken, den fälligen Strafstoß verwandelte Sturm zur 2:0-Pausenführung (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel gab der Sport-Club den Ton an und verpasste es durch Sturm (55.) und Amegnaglo (57.), das Spiel schon früh zu entscheiden. Zwar hielt die Führung der Freiburger auch in der Folge, in der 72. Minute aber öffneten die Gäste Königsblau nochmals die Tür: Nach einer Rudelbildung sah Manzambi glatt Rot, der SCF agierte ab sofort in Unterzahl.

Catak macht in Unterzahl den Deckel drauf

Sonderlich beeindruckt zeigten sich die jungen Breisgauer von diesem Rückschlag aber nicht - im Gegenteil: Catak spielte nur fünf Zeigerumdrehungen später Grüger schwindelig und blieb dann im Eins-gegen-eins ganz cool - die Vorentscheidung. Dass Bulut per Elfmeter noch verkürzte, diente nur noch als Ergebniskosmetik (83.).

Freiburg zieht damit ins DFB-Junioren-Pokalfinale ein und trifft dort auf den Sieger des zweiten Halbfinals. Dieses wird am Sonntag (13 Uhr) zwischen Mainz 05 und der TSG Hoffenheim ausgefochten.