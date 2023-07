Terodde trifft im ersten Spiel als neuer Kapitän

Schalke 04 hat den letzten Test vor dem Zweitliga-Saisonstart in knapp einer Woche beim HSV nicht gewonnen. Das Spiel gegen Twente Enschede endete 2:2, bot aber mit 33.639 Zuschauern eine stattliche Kulisse.

Schock nach nicht einmal fünf Minuten: Leo Greiml hat sich im Test gegen den FC Twente Enschede in der Anfangsphase am Knie verletzt. Der Innenverteidiger versuchte zwar, auf die Zähne zu beißen, musste aber nach sieben Minuten doch ausgewechselt werden.

"Wir müssen jetzt die Untersuchungen abwarten", sagte Trainer Thomas Reis. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist." Greiml war nach einem Zweikampf "nicht gut aufgekommen", erläuterte Reis.

Schalke kommt nicht gut ins Spiel

Vielleicht auch bedingt durch den frühen Schock machte Schalke in der ersten Hälfte zunächst keinen gefestigten Eindruck. Die Defensive ließ insgesamt zu viel zu, bei beiden Gegentoren durch Michel Vlap (15.) und Sem Steijn (42.) wurde es dem Gegner zu leicht gemacht. Das Mittelfeld des Absteigers war nicht ballsicher genug, dem Angriff mangelte es im Zusammenspiel zunächst zu sehr an Zielstrebigkeit.

Trotzdem kamen die Gelsenkirchener ebenfalls vor dem Seitenwechsel zu ihren Toren. Beim 1:1 (30.) spielte sich einmal mehr Kenan Karaman in den Vordergrund, er verwertete bei einer Standardsituation die Hereingabe von Thomas Ouwejan. Beim zwischenzeitlichen 2:1 (40.) bewies Simon Terodde einmal mehr seinen Instinkt. Nach seiner tags zuvor verkündeten Ernennung zum neuen Kapitän traf der Mittelstürmer also gleich mal ins Schwarze.

Wir sind nach rund vier Wochen Vorbereitung auf einem guten Stand. Simon Terodde

"Ob mit Binde oder ohne: Ich habe eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, dass ich treffe", sagte Terodde anschließend schmunzelnd. Wichtiger war für ihn, dass die Schalker von den Niederländern fußballerisch stark gefordert wurden. "Sie hatten viele Positionswechsel", sagte Terodde über Twente mit Blick auf nächste Woche: "Beim HSV ist das ähnlich." Der Gegner für die Generalprobe sei von Schalke daher "gut ausgesucht" gewesen.

Nach der Pause traten die Königsblauen spielerisch verbessert auf, vor allem das 17-jährige Talent Assan Ouedraogo bereitete in ein paar Szenen Freude. Beiden Teams boten sich Gelegenheiten zum dritten Tor, das 2:2-Unentschieden geht aber in Ordnung. "Wir sind nach rund vier Wochen Vorbereitung auf einem guten Stand", meint Terodde.

33.639 Zuschauer verliehen dem Test gegen Twente einen schönen Rahmen. Am Sonntag präsentiert sich die Mannschaft offiziell den Fans, zum Schalke-Tag rund um die Arena werden rund 70.000 Besucher erwartet. "Ich durfte den Schalke-Tag schon zweimal miterleben, da können wir uns auf einiges freuen", sagt Terodde. Auch für die Neuzugänge sei der Sonntag perfekt, um ein noch besseres Gefühl dafür zu bekommen, "was auf Schalke so los ist".