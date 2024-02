Brunner und Wätjen treffen: Dortmund feiert Derbysieg auf Schalke

Borussia Dortmund hat das Topspiel in der A-Junioren-Bundesliga-West bei Rivale Schalke für sich entschieden. Die Tore beim 2:1 schossen zwei Spieler, die bereits bei Pflichtspielen der ersten Mannschaft im Kader standen.

Borussia Dortmund vergrößerte am Mittwochabend seinen ohnehin schon großen Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen Sieg im Revierderby auf satte zwölf Zähler.

Der Tabellenzweite Schalke erwischte im Nachholspiel des 12. Spieltags zwar den besseren Start, doch Brunner nutzte gleich die erste Chance der Gäste eiskalt zum 1:0. Anschließend entwickelte sich eine offene Partie, in der Wätjen nach Wiederanpfiff erhöhte (61.) - der BVB-Kapitän hatte noch am gestrigen Dienstag bei Dortmunds Achtelfinalhinspiel in der Champions League in Eindhoven auf der Bank gesessen.

Die Vorentscheidung? Mitnichten - auch, weil Schalkes Trainer Norbert Elgert ein glückliches Händchen bewies. Zunächst holte Joker Numbisie einen Strafstoß raus, den Brusdeilins allerdings verschoss - Schlussmann Lisewski parierte (74.) -, dann traf mit Gashi ein weiterer Einwechselspieler (79.). Zu mehr reichte es aber nicht, sodass die Schwarz-Gelben nun 47 von möglichen 51 Punkten holten.