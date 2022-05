Schalkes Hypothek zu groß: BVB folgt Hertha ins Finale

Borussia Dortmund folgt Hertha BSC ins Finale um die deutsche Meisterschaft bei den A-Junioren: Der BVB unterlag im Rückspiel zwar Revierrivale Schalke (0:1), hatte das Hinspiel aber bereits überdeutlich gewonnen.

Freistoß erfolgreich geblockt: Schalkes Sané bleibt in der BVB-Mauer hängen. Getty Images

Am Ende war die Hypothek aus dem Hinspiel einfach zu groß. Am Samstag vor einer Woche war Schalke 04 im Halbfinal-Hinspiel beim BVB mit 1:5 untergangen - und kam im Rückspiel "nur" zu einem 1:0-Heimsieg. Damit steht nach Hertha BSC der zweite Finalist fest, in exakt 14 Tagen (13 Uhr, LIVE! bei kicker) warten die wohl leicht favorisierten Dortmunder.

Mit Blick auf den hohen Hinspielsieg konzentrierte sich der BVB vom Start weg auf eine gefestigte Defensive, die in den ersten 45 Minuten auch kaum etwas zuließ. Einzig der Lattenschuss von Sané aus 17 Metern sorgte mal für einen Aufreger.

Bei aller Defensivbemühung vernachlässigte die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg aber komplett ihr Offensivspiel. Die Stürmer Fink und Rijkhoff, vor einer Woche noch an allen fünf Toren beteiligt, hingen in der Luft. Bynoe-Gittens saß nach seinem 45-Minuten-Einsatz am Samstag beim Spiel der Profis gegen Hertha (2:1) anders als noch im Hinspiel zu Beginn nur auf der Bank.

Collins über das leere Tor - Schalkes 2:0 zählt nicht

Angesichts des 0:0-Pausenstandes war vor rund 600 Zuschauern bereits nach der ersten Hälfte eine Vorentscheidung gefallen. Doch Schalke gab sich nicht auf, forcierte weiter sein Offensivspiel. Sané, im zweiten Abschnitt auf dem rechten Flügel zu finden, stiftete Unruhe, seine Hereingabe an den zweiten Pfosten konnte Anubodem aber nicht mit dem Führungstor krönen (53.).

Auf der Gegenseite kam nach 56 Minuten doch noch Bynoe-Gittens für den blassen Rijkhoff. Kurz darauf hätte es beinahe auch geklingelt, doch nach Rothes Freistoß kam der überraschte Collins zwar vor Keeper Treichel an den Ball, nickte diesen aber über das leere Tor (59.). Plötzlich lag der Ball im BVB-Netz, weil nach einem Missverständnis in der Dortmunder Hintermannschaft Schalke-Joker Guzy am schnellsten schaltete (69.).

In Minute 78 hätte es nochmal packend werden können, doch nach Guzys Hereingabe stand Weichert im Abseits, sodass ihm sein 2:0 aberkannt wurde. Anschließend war die Moral der Schalker gebrochen, die Partie plätscherte ihrem Ende entgegen. Es sollte beim knappen Sieg für S04 bleiben, was dem BVB mit Blick aufs Hinspiel freilich fürs Finale reichte.